Ilary Blasi e Francesco Totti: la coppia che scoppia!

Un’altra coppia dello star system che scoppia! Dopo vent’anni insieme “Er pupone” Francesco Totti e la regina de “L’Isola dei Famosi” Ilary Blasi annunciano la loro separazione

Ci risiamo! Un’altra coppia dello star system che scoppia! Dopo Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi è la volta di Ilary Blasi e Francesco Totti. “Er pupone” e la regina dell'”Isola dei Famosi” hanno detto stop alla loro vita di coppia platinata. Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione.

Incredibile ma vero: dopo vent’anni insieme, di cui diciassette di matrimonio – ai superstiziosi lasciamo ogni commento – la loro lunga storia d’amore è giunta al termine.

11 luglio 2022: la dichiarazione ufficiale della separazione di Ilary Blasi

Ilary Blasi lunedì 11 luglio ha dichiarato ufficialmente: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”.

La notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti era nell’aria da un po’. Già da inizio anno si vociferava di possibili flirt di entrambi, peraltro sempre smentiti dalla coppia.

Blasi e Totti: dalla famiglia del Mulino Bianco alla Famiglia Addams

Quella che sembrava la meravigliosa famiglia del “Mulino Bianco” si è trasformata nella “Famiglia Addams” ma a schioccare le dita ora non è più il maggiordomo Lurch & C. ma certa stampa specializzata nel gossip nazionale ed internazionale, che diciamolo: non aspettava altro che la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Da qualsiasi parte del globo sembrano interessarsi al triangolo quadrilatero Totti-Blasi e fotografi scatenati li rincorrono da una parte all’altra di Roma o del globo, ovunque si trovino.

Ilary e Francesco: un patrimonio da favola

Un discreto patrimonio il loro. Si parla di 100 milioni di euro tra ristoranti, aziende varie, beni immobili e brand di moda.

Siamo certi che uno stuolo di avvocati sarà già pronto a valutarlo e metterlo sul tavolo di quella che sarà sicuramente una dura separazione, anche se le indiscrezioni parlano di separazione consensuale tra i due vip. A farne le spese naturalmente i figli: Christian, Chanel e Isabel al centro di un turbine mediatico senza precedenti.

La famiglia Totti: una vita da social

Tramite i social siamo venuti a conoscenza di tutto su di loro: a che ora si alzano la mattina, qual’è lo yogurt preferito della regina di Mediaset, l’ultima super car acquistata da “Er pupone”, dove vanno in vacanza e dove non vanno, cosa amano e cosa detestano fare.

Sono stati loro stessi ad averci aperto le porte della loro vita di coppia ed ora non possono certo stupirsi dei rumors che li vedono protagonisti del gossip di questa bollente estate 2022.

Lei è in vacanza nel continente africano con i figli e inonda i social con foto delle bellezze dell’Africa; sirenetta giocosa in spiaggia con un fisico che la “Casalinga di Voghera” se lo scorda!

Lui sceglie il silenzio stampa da mesi e forse gli conviene, ma si fa beccare in zona Roma nord a far visitine notturne con Lamborghini, Smart e tutto il parco macchine che ha a disposizione. Come passare inosservati, ci domandiamo!

Una Smart sotto casa a Roma nord

Le prime avvisaglie di una crisi coniugale le abbiamo intraviste qualche mese fa quando il Totti nazionale era stato avvistato sotto casa di una bella figliola, tal Noemi Bocchi, illustre sconosciuta ai più fino a quel momento e immediatamente catapultata alla ribalta dei riflettori di tutto il mondo.

Il settimanale “Chi” lo aveva beccato dopo aver parcheggiato una Smart sotto casa di quella che sarebbe diventata presto una delle protagoniste del gossip nazionale. Chi è la nuova fiamma dell’ex bomber della Roma secondo il settimanale “Chi”?

Noemi Bocchi, 34 anni di Roma nord, laureata in Economia di professione flower designer. La fotocopia di Ilary Blasi, fisicamente due gocce d’acqua se non fosse che la bella conduttrice Mediaset ha qualche anno in più; la prima riservata e la seconda caciarona. Unite da una stessa passione: Forza Roma! Oltre naturalmente: l’ex Capitano.

Una storia di presunti tradimenti quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti; un lungo matrimonio che finisce come i più banali matrimoni, anche se i protagonisti questa volta sono tra i più amati del mondo dello spettacolo e del calcio italiano.

Per Ilary galeotta fu “L’Isola dei famosi”

Pare che l’inviato più sexy del mondo – alias Alvin – non sia del tutto estraneo alle vicende coniugali della famiglia Totti-Blasi.

Almeno così insinua “Dagospia” che sembra rifarsi ad una frase pronunciata dallo stesso conduttore durante la finale dell’Isola dei Famosi edizione 2022: “Aveva ragione Francesco Totti, sei unica”.

Un bel complimento da uno che si dichiara solo un collega ed un amico. Ma chi ha seguito il reality in diretta dall’Honduras sa perfettamente che i due conduttori si sono stuzzicati e provocati a vicenda non poco, come se tra di loro ci fosse ben altro che semplice affetto e stima reciproca. Cosa c’è tra Ilary e Alvin?

Tutta colpa di quei messaggi

Ma ad accendere il gossip estivo ed infuocarlo come un barbecue scoppiettante sarebbero stati dei messaggi che l’ex campione avrebbe trovato sul cellulare della sua bella Ilary. Roba “very hot” che sembra provenire da un belloccio che vanta fra le sue vittime un’altra bomba super sexy: Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese, hair stylist, modello e naturalmente influencer. Lasciata la farfallina argentina che ama svolazzare da un polline all’altro, eccolo far capitolare la bella Ilary, o almeno così si vocifera. Messaggistica al peperoncino per la blond girl beccata da “Er pupone”.

Nessuna conferma ufficiale e nessuna smentita, naturalmente. Tutto tace ma sotto gli ombrelloni a 35 gradi dal Lido di Venezia fino allo stretto di Messina non si parla d’altro.

“Tutto può cambiare!”

E pare che il bell’Antonino non sia l’unico uccellino che abbia svolazzato con un batter d’ali sopra la bionda chioma di Ilary Blasi in questi ultimi mesi.

Insomma vent’anni insieme sono tanti e come ci siamo sentiti ripetere dalla bella conduttrice in tutte le puntate dell’Isola dei Famosi 2022”: “ Tutto può cambiare!”. Noh?!? Sabrina Malatesta