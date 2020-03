Toti: ok a modello Genova per ripartire, ma prima bisogna fermare il coronavirus

“Ci sono alcune cose che dobbiamo tarare. Il modello Genova servira’ quando dovremo rilanciare il Paese, giocare d’attacco. Ma oggi giochiamo in difesa. Per ripartire, intanto, bisogna fermare il virus perche’ non c’e’ una misura economica che possa fare qualcosa per il Paese se restiamo un Paese in cui si ha paura”.

Lo ha dichiarato oggi il governatore ligure Giovanni Toti ad “Agorà” su Rai 3, riprendendo il discorso di ieri sera del premier Giuseppe Conte.

“Prima bisogna sopravvivere – ha sottolineato Toti – e occorrono ammortizzatori sociali a chi subisce il blocco delle scuole, dei teatri, del cinema, del turismo.

C’e’ bisogno di un aiuto subito, di liquidita’ nelle casse delle piccole e medie imprese, di una risposta sanitaria importante.

Poi ragioneremo di come rilanciare il Paese, ma ora bisogna fermare il virus”.