Turista austriaco sbarcato a Genova lo scorso 28 febbraio positivo a coronavirus

Sbarcato a Genova al termine di una crociera nel Mediterraneo a bordo della Msc Opera lo scorso 28 febbraio, un turista austriaco e’ risultato positivo al coronavirus lo scorso 3 marzo. Dopo lo sbarco, il turista e’ tornato in pullman in Austria.

La nave e’ poi ripartita con altri passeggeri e sta per approdare nell’isola greca di Corfu’.

Lo ha riferito stamane l’agenzia Dire.

Le autorita’ sanitarie austriache ieri hanno informato la compagnia di navigazione che, in ottemperanza alle misure di prevenzioni vigenti in Grecia, ha chiesto a tutti gli ospiti di rimanere a bordo, quando la nave si trovava nel porto del Pireo.

Successivamente, le autorita’ sanitarie greche hanno dato a Msc l’autorizzazione a salpare per proseguire regolarmente la crociera.

Nessun passeggero ne’ membro dell’equipaggio attualmente a bordo della nave ha segnalato sintomi.

Non sono state richieste ulteriori misure sanitarie e la nave e’ attualmente in navigazione come da programma. E nessuna procedura particolare e’ stata richiesta neppure dalle autorita’ sanitarie italiane per quanto riguarda il porto di Genova.