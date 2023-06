Toti: dopo minuto di silenzio per Silvio giusto lasciare l’aula, minoranza indecorosa

“Ho appena incontrato i consiglieri regionali di maggioranza e gli assessori che erano presenti in aula in consiglio regionale. Ritengo che la decisione di abbandonare i lavori sia assolutamente corretta per difendere il decoro istituzionale che è stato violato”.

Lo ha dichiarato stamane il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dopo che è stato osservato il minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex premier Silvio Berlusconi.

Berlusconi, minuto di silenzio in consiglio regionale: bagarre in aula

“Il ricordo di Silvio Berlusconi, richiamato dal presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei – ha aggiunto Toti – non è qualcosa di stravagante o inappropriato.

Ricordo a tutti che domani sarà una giornata di lutto nazionale, che Silvio Berlusconi è stato quattro volte presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ed era attualmente senatore della Repubblica in carica.

Abbandonare l’aula, non entrarci proprio o, peggio, stigmatizzare in una occasione di ricordo qualcosa che a che fare solo con la contesa politica e non con il decoro delle istituzioni, è francamente inaccettabile.

La maggioranza credo abbia reagito in tutela e protezione del consiglio regionale, dove queste scene non si dovrebbero vedere.

C’è qualcuno che continua a interpretare la lotta politica come qualcosa che sovrasta e, in qualche modo macchia, anche quello che dovrebbe essere un comportamento istituzionale”.