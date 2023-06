Estate alle porte: ecco come rimettersi in forma in 4 step

Quando arriva la primavera, le giornate si allungano, il clima diventa mite e la voglia di trascorrere sempre più tempo all’aria aperta aumenta.

Molte persone colgono questa occasione per rimettersi in forma, dopo il lungo inverno, abbracciando uno stile di vita più sano e iniziando anche un’attività sportiva leggera.

In tanti, infatti, desiderano liberarsi dalle tossine, recuperare un po’ di tonicità e fare in modo di non farsi trovare impreparati per quando si andrà al mare.

Formule magiche, in grado di fare miracoli e rimodellare il fisico in poco tempo, purtroppo non esistono, ma si può fare affidamento, invece, sulla propria buona volontà e determinazione e sull’approccio multilaterale, che vede entrare in campo alimentazione, sport e, perché no, anche eventuali trattamenti di estetica avanzata, per ridare vigore a un fisico spento o troppo rilassato.

Mentre si decide quale sia la strategia migliore da seguire, magari anche col supporto di qualche professionista esperto, si possono iniziare ad abbracciare delle buone pratiche che possono aiutare nel raggiungimento di un benessere generale. Vediamone alcune.

Sana alimentazione

Un’alimentazione equilibrata dovrebbe fare parte della routine di ogni persona, a prescindere dai suoi obiettivi di riduzione del peso o di rassodamento. Questa, infatti, è la base su cui si fonda il benessere psicofisico di ogni individuo, il suo soddisfacimento nutritivo e, allo stesso tempo, il senso di leggerezza che tutti cercano, con l’arrivo della bella stagione.

Va da sé che un regime alimentare sano deve saper equilibrare l’apporto di carboidrati e proteine, con quello di vitamine, sali minerali e grassi nobili. Spazio, allora, a verdure, frutta, pasta e riso integrale, carni bianche, pesce leggero e anche qualche gelato.

L’appagamento del palato e qualche sgarro saltuario sono essenziali per la buona riuscita di un percorso alimentare volto al riequilibrio del peso, salvo esigenze specifiche.

La cosa che più conta è non abbandonarsi mai a digiuni o diete drastiche e farsi affiancare sempre da un professionista preparato, soprattutto se i percorsi devono essere più specifici e mirati ad alcune particolari esigenze legate alla salute.

Idratazione

Un altro aspetto da non trascurare quando si vuole recuperare la propria forma fisica è mantenersi più idratati possibile. Questo, nella pratica, si traduce non solo nell’assunzione della quantità d’acqua consigliata dagli esperti, non inferiore ai 2 litri al giorno, ma anche tisane depurative, centrifugati di frutta, tè e caffè freddo.

Attività sportiva

Perseguire l’obiettivo di rimettersi in forma passa necessariamente attraverso un’attività fisica costante. Ora che le temperature lo permettono, poi, praticare uno sport all’aria aperta è il modo migliore per sentirsi bene e, allo stesso tempo, recuperare un po’ della tonicità persa.

Una corsetta al parco, yoga, ma anche una semplice passeggiata in riva al mare o un giro in bicicletta possono essere veri e propri toccasana, per il fisico e la mente, specie ora che ci si avvia verso gli ultimi mesi di lavoro, prima della pausa estiva, e si è in cerca di un momento da dedicare a sé stessi e alla cura del corpo.