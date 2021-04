Toti: divieto di recarsi nelle seconde case prorogato fino a domenica 11 compresa

Il divieto di spostamento verso le seconde case, ma anche imbarcazioni, bungalow, camper, che in Liguria è in vigore da ieri è stato prorogato oggi dal governatore Giovanni Toti “fino a domenica 11 aprile compresa”.

Da domani e fino a domenica 11 compresa le province di Savona e Imperia saranno in area di criticità rossa.

Pertanto, domani nel Ponente ligure non si potrà uscire di casa in due persone per andare a trovare parenti o amici una volta al giorno.

Mentre sabato, domenica e lunedì si potrà farlo grazie al decreto firmato ieri dal premier Mario Draghi, che lo ha espressamente previsto per le festività pasquali.

