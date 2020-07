Toti d’accordo con la Lega: doppia preferenza di genere e abolizione listino

“La doppia preferenza di genere è passata in commissione consiliare. Si tratta di un obiettivo che ci eravamo prefissati e che è stato accolto da tutte le forze politiche. In questo modo diamo un ulteriore segnale concreto in questo primo passaggio dell’iter consiliare, avviato dopo l’approvazione in giunta, la scorsa settimana, di un disegno di legge per modificare la legge elettorale del 1995”.

Lo ha dichiarato ieri sera il governatore ligure Giovanni Toti.

Oggi è prevista la discussione e la votazione in consiglio regionale.

Nuova legge elettorale, Lega Liguria: abolizione listino per dare più voce ai cittadini

“Si tratta – ha spiegato Toti – di una battaglia di civiltà. Adesso ci auguriamo che in sede di discussione in consiglio regionale venga eliminato anche il listino.

Eravamo una delle poche Regioni che non aveva ancora inserito questo genere di opportunità nella propria legge elettorale.

Era necessario recuperare il tempo perduto e ci siamo attivati per farlo, approvando la modifica alla legge elettorale su sollecitazione anche di alcune associazioni e del Governo.

Ora mi aspetto che la stessa sensibilità venga dimostrata anche in consiglio regionale per l’eliminazione del listino”.