Torriglia, auguri ad Armida per i suoi 108 anni

Alla Casa di Riposo Don Candido Garbarino un compleanno speciale

Oggi a Torriglia si è celebrato un compleanno davvero speciale. La “signorina” Armida Garaventa ha compiuto gli anni ma il numero delle candeline immaginarie supera ogni aspettativa: 108.

Non potevamo mancare a questo evento. Festeggiamenti all’aperto presso la struttura “Casa di Riposo Don Candido Garbarino” di Torriglia in piena sicurezza e nel più totale rispetto delle norme anti-Covid 19.

Presenti il personale, la famiglia, il sindaco Maurizio Beltrami e il parroco Don Pietro Cazzulo.

Tanta la gioia nei presenti e negli occhi di questa dolce e arzilla “signorina” che, come ci ha raccontato quando le abbiamo chiesto quale sia il segreto per arrivare a quella tenera età, ci ha risposto candidamente con un filo di voce ma chiaro e deciso: “Io non mi sono mai sposata”.

Ebbene sì! Armida ne è convinta e lo sostiene da anni; i parenti lo confermano mentre si intravedono i loro sorrisi celati dalle mascherine. Sarà questo il segreto? Si rassegnino i mariti che hanno festeggiato i loro anniversari di matrimonio, o le future sposine che stanno per salire all’altare.

A sentire Armida sembra proprio che l’elisir di lunga vita non si assapori con la propria dolce metà.

Fulvia e Monica, animatrici dello staff della Casa di Riposo di Torriglia, la coccolano come solo loro sanno fare. Preparano gli ultimi dettagli e mentre i parenti sono già tutti intorno a lei, ecco arrivare il sindaco Maurizio Beltrami e il parroco Don Pietro.

I primi saluti di rito e due bei mazzi di fiori per la festeggiata che le vengono candidamente donati e Armida sorride felice. Tra gli applausi e l’immancabile canzoncina di auguri tutti intorno a lei pronti a stappare lo spumante che lei prontamente si gusta piano piano.

Un bel cabaret di paste e una bella torta rallegrano una calda e spensierata giornata nel giardino della struttura con il clima che si respira è gioioso e sereno.

Mentre la star è sotto i riflettori chiediamo a Don Pietro Cazzulo, qual’è il segreto di Armida e di molti altri ospiti che stanno per arrivare al traguardo del secolo. A Torriglia si vive a lungo, perchè? Lui semplicemente ci risponde: “l’aria è buona, l’acqua è buona e per la gente hai le spalle larghe e così si va avanti”.

“Il personale è speciale perché fanno bene il loro lavoro”, ci racconta. E a giudicare dai sorrisi degli ospiti che vediamo ci sembra davvero così.

Anche Armida sorride e ci raccontano che porta sempre con sé un sacchetto di patatine e della cioccolata di cui è ghiotta. Pastasciutta, patate e minestra non sono mai mancate nella sua dieta e neppure castagne e polenta. Chissà che anche questo non sia uno dei suoi segreti.

Anche il sindaco Maurizio Beltrami ci dice: “A Torriglia si vive bene e in casa di riposo si vive molto bene, grazie a tutto il personale che si prende cura dei nostri ospiti”.

Non facciamo in tempo a scattare qualche foto che ecco arrivare Olga Bartoli nata a Genova “qualche anno fa”. La osserviamo e ci sembra una tenera vecchina di una settantina di anni. Non possiamo credere ai nostri occhi quando lei stessa ci confessa che il prossimo 12 giugno raggiungerà il traguardo dei 101 anni. Ovviamente rimarca a tutto il personale presente alla festa di Armida che anche lei vuole la sua festa, già programmata. Non ci resta che brindare anche noi a queste due ultra centenarie insieme a tutto lo staff presente.

Parliamo di Nicoletta, Claudia, Fulvia e Monica, sono loro gli angeli custodi della Casa di Riposo Don Candido Garbarino che si prendono cura di tutti gli ospiti che ci pare di capire non facciano alcuna fatica ad arrivare al traguardo dei 100 e superarlo abbondantemente. Complice l’aria e l’acqua di Torriglia, come ci ha raccontato Don Pietro. Sabrina Malatesta

