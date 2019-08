Torneo maschile e femminile alTennis Club di Loano

Al Tennis Club di Loano un torneo singolare maschile e femminile

Dal 16 al 25 agosto prossimi al Tennis Club Loano si svolgerà un torneo giovanile singolare maschile e femminile.

Possono partecipare atleti under 10, under 12, under 14 e under 16. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 13 agosto.

L’evento gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e della Federazione Italiana Tennis.

Per informazioni contattare:

Tennis Club di via Aurelia 66

019.673096 o 320.7208485

mail: tcl@virgilio.it