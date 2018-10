Tornano i fuoristrada a Voltri: nuova edizione Shark Meeting

Edizione numero tre per lo “Shark Meeting”: per due giorni la spiaggia di Voltri si trasforma in pista da fuoristrada, dove le vetture 4×4 si esibiscono in passaggi spettacolari ed avvicenti. Un evento motoristico a tutto campo quello targato 2018 che vedrà, oltre ai mezzi a trazione integrale molti altri eventi collaterali. Dalle bancarelle agli stand gastronomici per soddisfrare ogni tipo di pubblico, dai simulatori di guida alle auto da drifting, per arrivare al car wrapping (tecnica di applicazione di pellicole colorate sulle carrozzerie dei mezzi) e ad un’esposizione di quad, buggy e auto spider. Accanto a tutto questo, il concessionario “GT Motor” presenterà l’ultima edizione del notissimo fuoristrada “Jimmy”, vero mito nel campo delle ruote artigliate, mezzo che sarà possibile provare sulle piste di sabbia. Alla kermesse voltrese darà il proprio contributo la Federazione Italiana Fuoristrada che, con la scuola piloti, proporrà istruzioni sulla guida sicura quando finisce l’asfalto.

“Siamo soddisfatti della notorietà che ha raggiunto l’evento ponentino in ambito fuoristradistico”, afferma Daniele Giacinto vice presidente di -Genova Fuoristrada- club che organizza la manifestazione, “per quest’anno prevediamo un incremento degli equipaggi partecipanti, visto il crecente interesse per la manifestazione non solo a livello nazionale”. Un evento che sarà ripreso da Off Road TV per il canale SKY 143 e da Telegenova. Divertimento e spettacolo ma anche beneficienza: il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla scuola primaria di Voltri. Appuntamento per tutti sabato 21 ottobre dalle 10.00 alle 22.00 e domenica 21 ottobre dalle 10.00 alle 18.00 lungo la spiaggia di Voltri.

Roberto Polleri