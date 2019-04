Tornano a Genova, sempre più social, i Rolli Days

Tornano a Genova dal 3 al 5 maggio i Rolli Days, la rassegna genovese che vede aprire 31 palazzi cittadini, patrimonio Unesco.

Verranno così aperte al pubblico le ville storiche dei quartieri genovesi di Cornigliano e Sampierdarena.

Per la prima volta sarà visitabile, dopo un lungo restauro, l’Abbazia del Boschetto di Cornigliano ma anche, sempre per la prima volta, in Valpolcevera, la Certosa di San Bartolomeo, un complesso monastico certosino sorto nel 1297 e rinnovato nel Cinquecento e alle ville di Cornigliano.

Questa edizione vuole portare il visitatore alla scoperta delle antiche famiglie genovesi, che hanno fatto la storia della città.

I #Rollidays verranno raccontati, per questa edizione, in diretta, sui canali social grazie anche alla collaborazione dei Rolli ambassador, influencer locali che ogni giorno, spontaneamente, raccontano la città in rete. Gli ambassador saranno inviati speciali di #genovamorethanthis per raccontare l’evento attraverso i loro profili, coinvolgendo così le loro community.

Ad oggi l’hashtag #rollidays conta 13000 foto su instagram. Per questo viene chiesto a tutti i visitatori di partecipare al racconto collettivo della manifestazione e postare le immagini dei 3 giorni taggandole #rollidays così da raggiungere e superare i 15.000 post!

Sulla pagina Facebook @Genovamorethanthis è stato creato l’evento “Rolli Days Genova – 3, 4, 5 maggio 2019”, un evento coorganizzato da tutte le pagine facebook che partecipano a questo importante appuntamento. Ha già ottenuto oltre 98.000 visualizzazioni e 4.800 interazioni, testimonianza del grande interesse dei genovesi a riscoprire e vivere il loro patrimonio culturale.

Per promuovere e valorizzare i Rolli Days e i Palazzi dei Rolli patrimonio Unesco sarà realizzato nello stesso week end un influencer trip, saranno a Genova 5 influencer provenienti da Francia (Adeline e Tony di @onmetlesvoiles), Germania (Dasha @dasha_sky), Inghilterra (Marlene Lee di @ cookiesncandies) e Italia (Valeria di @sogni_in_valigia e Francesco di @francesco_foti).