Torna l’iniziativa Tipicamente Chiavari, il mercato agroalimentare che animerà questo weekend via Rivarola.

Torna l’iniziativa Tipicamente Chiavari tra banchetti e giochi.

“Tipicamente Chiavari” è il Mercatino Agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova con il patrocinio del Comune di Chiavari.

Torna per il suo consueto appuntamento mensile sabato 27 e domenica 28 novembre, dalle 9 alle 19, in via Rivarola, con tante gustose idee regalo per il Natale alle porte.

Una trentina di stand di prodotti tipici della Liguria e delle altre regioni italiane, biologici e ad indicazione geografica protetta.

A questi si aggiungeranno, per l’occasione, anche i giochi gonfiabili per bambini allestiti per tutta la giornata di domenica in piazza Mazzini, e gratuiti.