Torna la pioggia in Liguria, le previsioni Arpal

Torna, secondo il centro previsionale di Arpal, la pioggia in Liguria e torna proprio in un momento in cui ce n’è bisogno soprattutto per l’agricoltura.

E’, infatti, in arrivo una perturbazione da Nord unita ad una corrente da Sud che porterà già dalla giornata di oggi nuvole in tutta la regione e da domani, mercoledì 3 aprile, la pioggia.

In aumento ci sarà anche il vento che spierà forte sulla Liguria.

Situazione in peggioramento giovedì con possibili temporali anche forti. Mare agitato e vento di burrasca.

Da venerdì la situazione migliorerà fino a domenica quando una nuova perturbazione potrebbe portare nuovamente la pioggia sulla nostra regione.

Le previsioni meteo secondo Arpal

Oggi, martedì 2 aprile

l graduale cedimento dell’alta pressione e l’instaurarsi di un flusso via via più umido dai quadranti meridionali favoriscono un aumento della nuvolosità, dapprima medio-alta e stratificata mentre in serata le nubi si faranno più compatte con la possibilità di brevi e isolati piovaschi in particolare sul Centro-Ponente.

Venti: inizialmente deboli a prevalente regime di brezza con locali rinforzi dai quadranti settentrionali su Centro-Ponente, in rotazione dai quadranti meridionali fino a moderati, localmente forti in serata sui capi di Ponente e sui rilievi.

Mare: poco mosso, in aumento a mosso in serata a Ponente.

Umidità: su valori medi.

Domani, mercoledì 3 aprile

Previsione: Nubi diffuse con deboli precipitazioni e locali rovesci già dalle prime ore su Centro-Levante per l’intensificarsi del flusso umido meridionale che precede una perturbazione, qualche residua schiarita a Ponente.

Dal pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità con precipitazioni diffuse in arrivo da Ponente anche a carattere di rovescio moderato.

Venti: moderati meridionali con locali rinforzi, in ulteriore intensificazione dalla serata

Mare: mosso, in aumento a molto mosso in serata

Umidità: su valori alti

Segnalazioni di protezione civile: precipitazioni diffuse con cumulate significative, vento forte dai quadranti meridionali

Dopodomani, giovedì 4 aprile.

Giornata instabile a causa dell’ingresso di aria molto fredda alle quote superiori. Mattinata con piogge uniformi in allontanamento verso est con possibili grandinate; rapido ma temporaneo miglioramento del tempo.

Possibile neve sotto i 1000 metri di altitudine.

Mare agitato per burrasca da Sud-Ovest.