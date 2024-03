Torna “La Bellezza della Rinascita” con Wall of Dolls il 9 marzo dalle 14.30, il grande evento in Piazza de Ferrari in favore delle donne.

Torna “La Bellezza della Rinascita” sabato.

Presenti le fondatrici di Wall of Dolls:

Jo Squillo, Francesca Carollo e Giusy Versace

Si è svolta oggi alle ore 14 nella Sala Trasparenza di Regione Liguria, la conferenza stampa di presentazione dell’evento pubblico “La Bellezza della Rinascita” volto a contrastare la violenza di genere.

Wall of Dolls ancora una volta in prima linea, in collaborazione con OPI e GAIA, per dare un forte messaggio alla popolazione insieme alle autorità del nostro territorio, presenti in conferenza.

Simona Ferro, Assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria, ha dichiarato:

«Gli eventi di Wall of Dolls rappresentano sempre un’occasione unica proprio per fare rete, prevenzione, informazione e sensibilizzazione sui temi dei diritti delle donne, al centro dell’attenzione questa settimana per via della festa dell’8 marzo, ma importanti tutto l’anno.

Il coinvolgimento non solo di moltissime associazioni, ma anche aziende, forze dell’ordine, enti e istituzioni sarà l’esempio tangibili di come tutti noi, ognuno nel suo campo, ognuno nel suo piccolo, può e deve portare il proprio contributo per arrivare ad una società che escluda ogni forma d’odio e discriminazione».

A rappresentare Regione Liguria era presente anche Jessica Nicolini, Coordinatrice alle Politiche Culturali, che ha dichiarato:

«Violenza di genere e mancato rispetto dei diritti delle donne sono, purtroppo, tremendamente attuali. Proprio per questo è necessario lavorare su educazione e informazione, in particolare verso i più giovani, per non abbassare mai la guardia su queste vere e proprie piaghe sociali.

Eventi come “La Bellezza della Rinascita” di Wall of Dolls sono preziosi per raggiungere questo obiettivo: attraverso flash mob, testimonianze e recital sono in grado di veicolare messaggi importanti, coinvolgendo il pubblico e trasmettendo la necessità di impegnarsi in prima persona nel contrasto a fenomeni come disuguaglianza, divario di genere e violenza».

Per il Comune di Genova Francesca Corso Assessore alle Pari Opportunità, più volte presente e al fianco di Wall of Dolls, ha rilasciato una dichiarazione facendo portare i suoi saluti in conferenza:

«La violenza sulle donne continua a essere un’emergenza sociale che va combattuta tutti i giorni attraverso un incessante lavoro sulla coscienza e sulla cultura delle persone.

Ancora una volta, con questo grande evento di piazza che coniuga alla perfezione arte, spettacolo e socialità, Wall of Dolls mette al centro dell’attenzione pubblica un tema chiave per la vita delle donne e, in particolare, per quelle che vivono sulla loro pelle il dramma della violenza, fisica e psicologica.

Donne che hanno il coraggio di dire “no” e di ribellarsi a relazioni tossiche, grazie anche al prezioso supporto di associazioni e realtà del territorio che le aiutano a superare le difficoltà e a tornare a vivere una vita serena».

E Barbara Bavastro, Coordinatrice Wall of Dolls Liguria, ha dichiarato:

«Piazza de Ferrari si colora di rosa per dare energia, voce e abbattere il muro dell’indifferenza. Ognuno di noi può fare qualcosa per contrastare la violenza di genere e creare una società di pari opportunità reali e di rispetto. Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore».

Insieme a loro hanno dato voce alle donne anche Chiara Urci (psicologa Wall of Dolls Liguria), Maura De Ferrari ( a rappresentare OPI e GAIA), Michela Carrara per CISL fpLiguria, Elisabetta Grillo (Laboratorio Albaro Alliance Medical e gli artisti DJ Mimmo Roselli e il cantautore Alla.

In occasione della giornata Internazionale della Donna Wall of Dolls Liguria presenta, come ogni anno dal 2016, l’happening pubblico “La Bellezza della Rinascita” in collaborazione con OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova) e GAIA.

L’appuntamento è sabato 9 marzo alle ore 14.30 in piazza de Ferrari ai piedi del muro delle bambole, per sensibilizzare ancora una volta sui temi del contrasto alla violenza sulle donne e per promuovere la parità di genere mediante i linguaggi universali dell’arte e della musica.

E l’ideale è quello di muovere la società verso la costruzione di un’identità umana che escluda ogni forma d’odio e discriminazione coinvolgendo soprattutto i giovani che rappresentano il nostro futuro e che possono diffondere valori quali il rispetto, l’etica e la legalità.

In tal modo è possibile creare cultura condividendo, informando ed sensibilizzando su tematiche così attuali e importanti che coinvolgono tutti noi, nessuno escluso. Grazie a Wall of Dolls e al suo impegno costante sul territorio 365 giorni l’anno, in molti hanno abbracciato la causa sostenendone gli ideali.

Ecco perché anche il 9 marzo in piazza de Ferrari saranno presenti Jo Squillo, Francesca Carollo e Giusy Versace (fondatrici dell’Associazione al livello nazionale), ma anche Istituzioni, associazioni, scuole, professionisti, artisti e membri dello spettacolo. Tutti uniti verso uno scopo comune: “DIRE NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” e promuovere una cultura di rispetto e di uguaglianza.

Ma cosa accadrà il 9 marzo?

Alle 14.30 Piazza de Ferrari si colora di rosa e siamo tutti invitati per abbattere il muro dell’indifferenza e celebrare il Wall of Dolls, l’installazione permanente e simbolo del contrasto alla violenza per la città di Genova.

L’evento sarà aperto da un energico flash mob di rito che ci vedrà tutti coinvolti a partecipare per dare luce, voce ed energia a tutte le donne per ricordarsi del loro valore.

A seguire le fondatrici di Wall of Dolls insieme a Barbara Bavastro (Coordinatrice Wall of Dolls Liguria), Cristina Zunino (Vice Coordinatrice Wall of Dolls Liguria) e Chiara Urci (Psicologa Wall of Dolls) inaugureranno il palco invitando le autorità per i saluti di apertura:

Onorevole Matteo Rosso, Consigliere Stefano Balleari che porterà i saluti del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dell’Assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria Simona Ferro, Jessica Nicolini (coordinatrice delle Politiche Culturali Regione Liguria), Consigliera Cristina Lodi Comune Genova, Consigliera Federica Cavalleri Comune di Genova, Presidente OPI Carmelo Gagliano, per CISL Michela Carrara che porta i saluti del Segretario regionale Gabriele Bertocchi.

Dopo ci sarà l’interpretazione del toccante monologo “Stop alla Violenza sulle Donne” di Paola Cortellesi interpretato da Giorgia Maddalena Fasce e Vittoria Gallione.

Il palco poi proporrà una serie di esibizioni musicali a sostegno delle donne (Francesca Montecroci, V?K, Alla, Francesco Mannella, Peppo, Manuel Meledina, Aurelio Traks Aax Donnel, Eugenio Cugnoli, Rossaluna Jazz Duo, Nice).

Il DJ Set di Mimmo Roselli accompagnerà l’evento.

Non mancheranno anche le testimonianze, parte fondamentale dell’evento, atte a condividere esperienze vissute, e per questo sarà presente Houda Ameur.

Un intenso programma con la presentazione di Liliana Ruocco.

Non è tutto!

Nel corso del pomeriggio, fino alle 17.30 ca, saranno allestiti dei corner dove la popolazione, tra musica e arte potrà, informarsi sulle prese in carico presenti sul nostro territorio che ogni giorno dell’anno lavorano per contrastare la violenza di genere.

Tra questi AMT, Polizia Locale, Wall of Dolls, OPI, 118, Consorzio Pro Loco Genova, Croce Bianca Genovese, Croce Rossa, LILT, BACA, Movimento Cristiano Lavoratori, White Dove, Associazione Mornese Liguria ODV, Telefono Donna Tigullio, Centro Antiviolenza Pandora (con Flyers), Agenzia per la famiglia (con Flyers), Cerchio delle Relazioni (con Flyers), Centro per Non Subire Violenza (con Flyers).

Ancora una volta la musica e l’arte saranno il mezzo per trasmettere i valori a tutti. Uniti per supportare una battaglia davvero importante.

EVENTO PATROCINATO DA:

Regione Liguria, Comune di Genova, OPI, Gaia, Lions Club Genova Insieme, Consorzio Pro Loco Genova, Croce Bianca Genovese, Croce Rossa, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova, Movimento Cristiano Lavoratori, LILT, BACA, White Dove, AMT, CISL, Pro Loco Maris Boccadasse, Carta dei Diritti della Bambina.

SPONSORIZZATO DA:

Laboratorio Albaro Alliance Medical, Fondo Casa Albaro e Centro Storico, CISL, Edilizia Acrobatica, Hotel Bristol Palace, Miamo, Scia Dello Chic, COOP, Krimrose.

——

FUORI EVENTO “La Bellezza della Rinascita”

Sabato 9 Marzo 2024 ore 20.00

Hotel Bristol Palace – Via XX Settembre 35, Genova

L’Happening si trasferisce in veste privata in una location d’eccezione per accendere i riflettori su quanto è ancora necessario fare per debellare la violenza sulle donne, che sia essa visibile o invisibile.

Anche in questa circostanza saranno musica, arte, spettacolo e moda il veicolo di comunicazione per concentrare le attenzioni su questa vera e propria emergenza sociale i cui numeri continuano ad aumentare drammaticamente.

In un contesto di leggerezza ma non di superficialità è questa un’altra occasione per condividere e ricordare alle donne che non vanno mai sottovalutati i campanelli di allarme.

Franco Vanetti, General Manager Gruppo Duetorrihotels, ha dichiarato:

«Siamo molto orgogliosi di essere parte di questo progetto e contribuire a dare un segnale forte contro la violenza di genere. È un tema che ci coinvolge, anche come albergatori: nel nostro settore la presenza delle donne è davvero numerosa.

Il lavoro è sempre stato un motore di emancipazione per la componente femminile della società. È quindi naturale che diventi il contesto in cui prendere posizione contro la violenza di genere, a partire dalla promozione di una cultura inclusiva che dà spazio alla voce delle donne.»

La serata affronterà dunque tematiche di un certo spessore emotivo, grazie anche alla proiezione del docufilm “La Bellezza della Rinascita”, ma sarà inoltre piena di luce come segno di netto contrasto all’oscurità generata dalla violenza che ancora imprigiona troppe donne in un silenzio assordante.

Special guests: Francesca Carollo.

Con la partecipazione e l’esibizione di diversi artisti (Giorgia Maddalena Fasce, Vittoria Gallione, Francesca Montecroci, V?K, Alla, Peppo, Francesco Mannella, Manuel Meledina, Aurelio Traks Aax Donnel, Long Train Running, Ekaterina DJ).

A tutte le donne che parteciperanno alla serata verrà donato un cadeaux di Miamo.

Il Lions Club Genova Insieme partecipa come co organizzatore di questa serata.

Presenta l’evento serale Jessica Nicolini (coordinatrice delle Politiche Culturali Regione Liguria).

——

Maggiori info

Coordinatrice Wall of Dolls Liguria Dott.ssa Barbara Bavastro

barbara_bavastro@yahoo.it / 3455402885

Vicecoordinatrice Wall of Dolls Liguria Avv. Cristina Zunino

zunino@zuninopicco.com / 3474355072

Sportello d’ascolto Liguria: 3756700767

WALL OF DOLLS

Installazione permanente ideata e voluta da Jo Squillo, nata a Milano e poi ricreata in diverse città d’Italia tra cui Genova dove nasce nel 2016 a ridosso di Piazza de Ferrari per volontà e collaborazione tra Jo Squillo, Wall of Dolls ONLUS, Regione Liguria, Comune di Genova e Ordine degli Infermieri di Genova OPI. Negli anni questa installazione di forte impatto ha suscitato sempre più interessi e ha visto sempre più figure coinvolte: università, istituzioni, associazioni, servizi, studenti, cittadini; tutti uniti da un obiettivo comune dire No alla violenza contro le donne.

Gli eventi in piazza hanno uno scopo trasversale: attraverso l’arte, la musica e lo spettacolo si crea sensibilizzazione, si fa rete, si informa sulle prese in carico, si parla a tutta la popolazione (soprattutto ai giovani) e si utilizza un linguaggio universale favorendo una presa di coscienza. A Genova Wall of Dolls è presente presso una sua sede sita in Via Aurora 8R, Boccadasse.