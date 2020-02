Torna il maltempo in Liguria: le previsioni nel weekend

Dopo il sole torna il maltempo in Liguria. Due perturbazioni si stanno avvicinando alla nostra regione: la prima interesserà il territorio tra la giornata di oggi sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo. La seconda, più intensa, nella giornata di lunedì 2 marzo.

Ecco le previsioni del centro meteo Arpal.

Oggi, sabato 29 febbraio. Il transito di una perturbazione atlantica sull’Europa Centrale favorisce un richiamo di correnti umide meridionali sulla regione: al mattino graduale aumento della nuvolosità fino a molto nuvoloso o coperto nel pomeriggio con deboli precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio in serata.

Umidità: su valori medio-alti.

Venti: in prevalenza moderati meridionali su Centro-Levante, deboli da nord, nordest sull’Imperiese.

Mare: generalmente poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento da sud, sudest, fino a mosso ovunque al pomeriggio e localmente molto mosso in tarda serata a Levante.

Domani, domenica 1 febbraio. La rotazione del flusso in quota da ovest favorisce un graduale miglioramento sul Ponente, dove cessano le precipitazioni in mattinata con schiarite pomeridiane anche ampie. Molto nuvoloso sul Centro-Levante con precipitazioni d’intensità al più moderata al mattino, localmente anche a carattere di rovescio o temporale sul Levante; nel pomeriggio tendenza a schiarite ad iniziare dai tratti costieri.

Umidità: su valori medio-alti.

Venti: deboli o moderati meridionali a Levante, deboli settentrionali a Ponente; dal pomeriggio rinforzo da sudovest a Ponente con raffiche fino a 50/60 km/h in serata sui capi esposti.

Mare: mosso per onda in scaduta da sud al mattino, nuovo aumento del modo ondoso da sudovest nel pomeriggio con mari molto mossi in serata, onda in ulteriore crescita nel corso della notte.