Torna Hello Frank! Dal 25 al 26 agosto a Lumarzo

15esima edizione dedicata a Vittorio De Scalzi

Torna a Lumarzo, borgo della Val Fontanabuona, “Hello Frank!”, con due appuntamenti, giovedì 25 e venerdì 26 agosto.

La manifestazione, giunta alla quindicesima edizione, è un omaggio a Natalina “Dolly” Garaventa, mamma di The Voice, nata nella frazione di Rossi di Lumarzo, emigrata giovanissima con la famiglia in America, a Hoboken, in New Jersey, agli inizi del ‘900.

La quindicesima edizione è dedicata a Vittorio De Scalzi, recentemente scomparso, grande amico di Lumarzo e di “Hello Frank” dove più volte è stato ospite.

La manifestazione è stata presentata presso il ristorante Zeffirino di Genova, storico partner dell’evento per la lunga amicizia del patron Luciano Belloni con Frank Sinatra, dal Sindaco di Lumarzo Daniele Nicchia.

“Hello Frank!”, organizzata da Le Muse Novae con la direzione artistica di Enrica Corsi, si svolge con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Lumarzo ed è inserita nel cartellone di Expo Fontanabuona Tigullio 2022.

Primo appuntamento giovedi 25 agosto alle 21, nel piazzale della piscina comunale di Lumarzo con la band Miki & The Red Rockets con un omaggio a Elvis Presley e ad altri grandi protagonisti della scena rock and roll americana dei mitici anni 50′, da Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, Gene Vincent e Little Richard.

La cantante Michela Loprevite, presenterà i brani anche di artisti più moderni della scena Rockabilly, come la bravissima vocalist Irlandese, Imelda May.

Con Francesco Rebora, giovane talento tra i più promettenti della scena blues e rock genovese, nel line up della band anche Alberto Malnati, contrabbassista di fama internazionale soprattutto nel jazz e nella musica d’autore e John Dall’Asen solido batterista della scena rock genovese.

Toccherà poi ad Andrea di Marco, comico, interprete e cabarettista genovese, fra i protagonisti del collettivo Bruciabaracche e fondatore del goliardico movimento ligure “Basta Milanesi” divertire il pubblico di “Hello Frank con gag, canzoni e monologhi.

Volto di Zelig, Andrea Di Marco inizia la sua carriera artistica con il gruppo comico-musicale dei Cavalli Marci, capitanati da Claudio Rufus Nocera.

Partecipa con loro come attore-musicista a programmi come “Ciro il figlio di Target”, “Serenate” di Fabio Fazio e “Palcoscenico”. Ospite fisso a “Bulldozer” con Enrico Bertolino e Federica Panicucci, di “Quelli che il calcio” con Simona Ventura.

Sul palco di “Hello Frank saliranno anche le cantanti Federica Messina e Valeria Pinasco protagoniste di una curiosa sezione di “Hello Frank” dedicata a talenti creativi over 50 nel segno di The Voice- Frank Sinatra.

A “Hello Frank dopo sette anni, tornano le danze con una esibizione di Mash Up delle delle ballerine Azel e Jessica, medaglie d’argento juniores ai mondiali di boogie dance 2020 con il maestro Andrea Orlandi.

Venerdi 26 agosto, Hello Frank tornerà a Rossi di Lumarzo, in versione “Hello Dolly”, in omaggio alla mamma di Frank Sinatra Natalina “Dolly” Garaventa che da quassù era partita.

Natalina, alla quale Frank Sinatra era legatissimo morì in un incidente aereo sulle montagne del Nevada il 6 gennaio 1977 a 81 anni, mentre era in volo verso Las Vegas per assistere a un concerto del figlio al Caesar Palace.

Alle 17, nel borgo montano di Rossi è atteso il duo musicale Monica Milton e Mauro Manicardi, due apprezzati e bravi musicisti di musica folk e tradizione popolare provenienti dalla Val Di Magra.

Il duo Milton e Manicardi si esibirà nello spazio dei lavatoi di Rossi, lo stesso dove una mattina di trent’anni fa, Barbara Sinatra, moglie di The Voice salì quassù e incontrò gli abitanti del borgo montano.

L’ingresso ai concerti di HelloFrank 2022 è libero.