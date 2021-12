Torna a Finale Ligure il Villaggio di Natale, da sabato 4 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022, un’edizione limitata

Torna a Finale Ligure il Villaggio di Natale, in una magica atmosfera di festa, tante le attrazioni per tutta la famiglia

La Casa di Babbo Natale e i Laboratori degli Elfi, la pista di pattinaggio e gli acqua scontri, e poi, naturalmente, le speciali cene con Babbo Natale.

Savona, 1 dicembre 2021 – Dopo lo stop del 2020, torna quest’anno, da sabato 4 dicembre a domenica 9 gennaio a Finale Ligure, il Villaggio di Natale di GiuEle.

La cornice della vallata di Calvisio farà da sfondo a questa edizione “light”, con la volontà di trasmettere un messaggio di fiducia per il futuro, garantendo nel contempo a tutti i visitatori la massima sicurezza e il pieno rispetto dei protocolli di contenimento del contagio da Covid 19.

Un’edizione più contenuta, ma ricca di esperienze per tutta la famiglia, come la Casa di Babbo Natale, dove incontrarlo, raccontargli i propri desideri e scattare con lui una foto ricordo, o i Laboratori degli Elfi, dove scrivere la letterina per Babbo Natale, cucinare deliziosi biscotti e partecipare a prove di abilità per ottenere il diploma da elfo.

Grandi e piccini potranno immergersi nella magica atmosfera di Natale, accolti dal Grande Abete, riccamente decorato e illuminato, dal tradizionale Presepe e dall’originale Museo delle Renne, dove scoprire tante curiosità e tutte le abilità delle aiutanti di Babbo Natale.

Numerose le occasioni per divertirsi in sicurezza, a partire dalla pista di pattinaggio, realizzata attraverso un innovativo polimero plastico, che rispetta il territorio e l’ambiente ed è approvato da Greenpeace, su cui pattinare noleggiando speciali Pattini a Rotelle.

Oppure gli Acqua scontri a batteria, con i loro due sedili e il motore a zero emissioni, una delle storiche attrazioni del villaggio, che permette di divertirsi come su una pista da autoscontro, manovrando sull’acqua diversi personaggi. E, per i più piccoli, il magico Castello di Babbo Natale, dove lanciarsi dagli scivoli delle due alte torri e scoprire angoli nascosti tra cunicoli e personaggi fantastici.

Da non perdere, ogni venerdì e domenica sera, fino al 26 dicembre, la speciale Cena con Babbo Natale: un’esperienza per tutta la famiglia, con la tradizione della cucina ligure ad accompagnare momenti indimenticabili per tutta la famiglia.

Il Villaggio di Natale sarà aperto dal 4 al 12 dicembre tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00; il weekend del 18-19 dicembre dalle 14.00 alle 18.00; dal 23 dicembre al 9 gennaio tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00. L’ingresso è possibile solo con Green Pass (per i maggiori di 12 anni).