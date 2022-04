Torino-Spezia 2-1, Motta: Ripartiamo dal secondo tempo

Si è conclusa 2-1 la sfida contro il Torino sul terreno dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’. Le parole di mister Thiago Motta dopo il match.

“C’è rammarico, è normale quando non si portano a casa punti, ma sono soddisfatto dell’atteggiamento che ho visto nel secondo tempo, anche da chi è entrato in modo positivo. Sicuramente nel primo tempo abbiamo fatto più fatica, e se il modulo ha influito in qualche modo sulla qualità del gioco me ne assumo le responsabilità. Dovrò riguardare la partita per giudicare meglio. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con un atteggiamento diverso e sono contento di quello che ho visto, i ragazzi hanno dimostrato che a prescindere dallo schema tattico siamo una squadra con qualità e potenzialità.

Non posso dire che le assenze di oggi abbiano pesato sul risultato, tutti i giocatori che erano presenti oggi se lo sono meritato, lavorando duramente e dimostrando di essere all’altezza.

Prendere gol nei primi minuti può succedere, fa parte del calcio, la cosa importante in queste situazioni è non lasciarsi andare e restare concentrati sul gioco per provare a recuperare. Oggi non siamo riusciti, non è stato facile giocare contro una grande squadra come il Torino, che è riuscita a far soffrire moltissime squadre in questo campionato.

Il clima in squadra è sempre lo stesso, non è mai cambiato, perché abbiamo un obiettivo chiaro da raggiungere. Lavoriamo giorno dopo giorno con impegno e responsabilità per il nostro scopo, e sarà così fino alla fine.

Non voglio pensare alle altre squadre, ma alla mia. Abbiamo fatto un percorso straordinario fino ad oggi, ma il campionato non è ancora finito. Adesso dobbiamo superare questa sconfitta e pensare subito ai prossimi allenamenti e alla prossima partita che ci aspetta.”