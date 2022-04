Torino-Spezia 2-1, Gyasi: Non abbassare la guardia

Le parole del numero 11 Emmanuel Gyasi nel post-partita di Spezia-Torino.

“È stata una partita difficile, sapevamo che il Torino è una squadra di qualità e nel primo tempo abbiamo fatto fatica. Sicuramente l’atteggiamento da cui dobbiamo ripartire è quello che abbiamo dimostrato nel secondo tempo dove siamo riusciti a creare di più ed essere più pericolosi.

Il nostro obiettivo è vicino, ma non possiamo rilassarci; le partite che ci aspettano pesano, dobbiamo cercare di fare punti senza abbassare mai la guardia, perché tutto può succedere e ce la giochiamo fino alla fine.

Sono d’accordo con il mister quando dice che le assenze di oggi non hanno pesato sul risultato. Siamo tutti giocatori validi, siamo professionisti, e quelli che hanno giocato l’hanno meritato, dando il massimo sia in allenamento che in partita.

Per me è stata un’emozione giocare in questo stadio, io sono partito da qui e ci sono cresciuto, è un orgoglio poter incontrare il Torino da avversario.”