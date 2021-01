Torino-Spezia 0-0, le Aquile fermano i granata

Pari prezioso per lo Spezia che in dieci uomini ferma il Torino al Grande Torino in una sfida salvezza.

Primo confronto in assoluto in campionato tra Torino e Spezia. 8 minuti e viene subito espulso Vignali, dopo la revisione al Var, per un duro intervento su Murru. I pericoli li creano comunque gli ospiti, vicini al gol con Gyasi e Piccoli. Nella ripresa chance per Verdi e Marchizza, nel finale occasione per Zaza.

TORINO-SPEZIA 0-0

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo (46′ Zaza), Bremer, Buongiorno (46′ Lyanco); Singo, Lukic, Segre, Linetty, Murru (72′ Ansaldi); Verdi (76′ Gojak), Belotti. All. Giampaolo

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza (81′ Ramos); Maggiore (87′ Erlic), Agoumé, Pobega (87′ Deiola); Gyasi, Piccoli (87′ Galabinov), Farias (20′ Estevez). All. Italiano

Ammoniti: Pobega (S), Verde (S, dalla panchina), Lyanco (T), Marchizza (S), Gyasi (S)