Torino-Genoa, Murgita: Presi gol imbarazzanti

Sconfitta cocente per il Genoa al Grande Torino contro i Granata: il secondo di Juric Roberto Murgita non riesce a nascondere l’amarezza per il risultato e al contempo non è però preoccupato sicuro della reazione dei suoi nelle prossime tre sfide di campionato.

“Se si guarda, la classifica è preoccupante, ma fa anche capire che serve fame per uscire da questa situazione. Oggi abbiamo preso due gol paradossali, il secondo addirittura a tempo scaduto. L’espulsione di Romulo ci ha inevitabilmente complicato i piani. Con un pò più di qualità, nella ripresa, saremmo potuti essere molto più pericolosi, ma con il Torino non è mai una partita facile e magari non abbiamo recuperato tutte le energie spese nel derby”.

