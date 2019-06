Toninelli a Genova per il ponte: in corso prima gettata di cemento del nuovo viadotto

Come da programma è in corso di svolgimento il primo momento ufficiale per la costruzione del nuovo ponte con la prima gettata di cemento del nuovo viadotto ad opera del ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Danilo Toninelli.

Presenti anche i due commissari, quello all’Emergenza Giovanni Toti e quello alla Ricostruzione Marco Bucci, oltre al presidente di PerGenova Alberto Maestrini e Nicola Meistro, Amministratore delegato della stessa società che si sta occupando della ricostruzione del ponte.

Questa mattina il governatore della Liguria Giovanni Toti su Radio 1 aveva dichiarato: “Oggi cominciamo formalmente la ricostruzione del nuovo ponte di Genova che in realtà è cominciata già da tempo”… Oggi in Valpolcevera vedremo la “prima gettata di cemento per il primo pilastro del nuovo ponte, che finora tutti hanno visto solo nei disegni di Renzo Piano”.