Tir precipita da uscita A10, autista ferito | Foto

Questa mattina intorno alle ore 8:00 i vigili del fuoco di Savona sono intervenuti in Autostrada A10 poco prima dell’uscita di Albissola direzione Genova dove un mezzo pesante per cause un via di accertamento è uscito di strada cadendo sulla via sottostante Viale Faraggiana Albissola.

Sul posto sono intervenute la Squadra 1A, 2A e 1R con Autobotte.

I vigili del fuoco hanno provveduto all estricazione dell autista ferito che è stato spinalizzato e poi consegnato ai sanitari.

Sul posto anche personale di Autostrade e la polizia stradale, 2 ambulanze Croce Oro Mare e Verde Albissola e l’automedica 118 .

Il mezzo pesante verrà ora rimosso tramite l’ausilio di un’Autogru.

Si stanno verificano delle ripercussioni sul traffico autostradale.