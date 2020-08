Tir dalla Spagna con 76 chili di droga sequestrato da GdF: arrestato autista sloveno

Ben 76 chili di marijuana sequestrati per un valore di mezzo milione di euro e un arresto.

E’ il risultato dei controlli dei finanzieri della GdF genovese che hanno trovato la droga nascosta in un Tir proveniente dalla Spagna e guidato da un cittadino sloveno.

Gli investigatori del Gico (Gruppo di investigazione sulla criminalita’ organizzata) del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Genova, durante l’attivita’ ordinaria hanno controllato un autoarticolato, con targa slovena, in sosta in un’area di servizio del Comune di Vezzi Portio (Savona), lungo l’autostrada A-10, in direzione levante.

L’ispezione del rimorchio, eseguita anche con un cane antidroga, ha permesso di trovare, nascoste in un vano di carico, 68 buste di plastica contenenti infiorescenze di marijuana, contenute in cinque borsoni neri, per un peso complessivo di oltre 76 chili.

L’autista di 45 anni e’ stato arrestato in flagranza di reato, per la violazione del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e portato nel carcere di Genova Marassi.

Sono in corso ulteriori indagini per scoprire chi fossero i destinatari del carico di droga e ulteriori responsabili coinvolti.

La sostanza stupefacente sequestrata, se venduta al dettaglio, avrebbe permesso alla criminalita’ organizzata di guadagnare quasi mezzo milione di euro, hanno sottolineato i vertici della GdF genovese.