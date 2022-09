Tipicamente Chiavari, appuntamento nel weekend tra prodotti tipici e teatro

Sabato 24 e domenica 25 settembre si rinnova l’appuntamento con“Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova, con il patrocinio del Comune, che esalta le tipicità enogastronomiche e i prodotti a chilometro zero liguri e delle regioni vicine. Il mercatino, in programma ogni ultimo weekend del mese in via Rivarola, è sempre arricchito da eventi collaterali.

Di scena, è il caso di dirlo, questa volta sarà il teatro, con lo spettacolo“Eva” in programma domenica alle ore 17,30 all’auditorium San Francesco e gratuito. Liberamente tratto da “Il diario di Eva” di Mark Twain e interpreato da Mariella Speranza e Valeria Puppo, adattamento e regia sono firmati da Gianni Masella. Eva racconta il periodo immediatamente successivo alla sua nascita. La seguiamo nei giardini dell’Eden, quando scopre l’incanto dello spettacolo della natura che la affascina e la cattura in modo totale. A lei è affidata la conoscenza, il compito di dare i nomi alle meraviglie del mondo, l’invenzione del fuoco, la scoperta dell’amore.

L’incontro-scontro con Adamo, il loro scrutarsi e conoscersi da lontano, inseguirsi, spiarsi, procedere separati o a tratti insieme, ripete il cammino che l’uomo e la donna, da secoli, percorrono insieme. Adamo è rude, taciturno, insensibile alle attenzioni della giovane, disinteressato allo spettacolo della natura, del cielo stellato e della Luna. Eva, al contrario, è attratta da tutto ciò che non conosce e tutto in lei desta una curiosità inesauribile. Sarà l’incontro col serpente, un essere che la spaventa e la affascina allo stesso tempo, che porterà Eva a compiere il primo passo verso una diversa consapevolezza. Sulla scena si muovono due interpreti, un’attrice e una danzatrice, che esprimono la complessità e la ricchezza del mondo interiore di Eva.