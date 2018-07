Tim: mette in rete i dati, l’utilizzo e tutte le coperture

Sono più di 7mila i dati e 107 le mappe che fotografano per ogni regione e per ognuna delle province italiane lo sviluppo della rete broadband e ulta broadband della società Tim di rete fissa e mobile. Si trovano in https://rete.gruppotim.it/it tutte le info a livello regionale e provinciale e l’utilizzo che gli italiani fanno di Internet nelle diverse aree del Paese. Questa volta non hanno dimenticato la Liguria dove i dati sono confortanti. Dagli investimenti alla possibilità di lavoro, la storia del gruppo e ogni dettaglio per districarsi del portale.

La compagnia guidata da Amos Genish con questo obiettivo lancia il primo sito web interattivo che spiega come è fatta e cosa si fa grazie alla rete di telecomunicazioni più estesa d’Italia. Ci sono oltre 16 milioni di chilometri di fibra attualmente posati sul territorio nazionale. Un’estensione pari a 41 volte la distanza terra-luna, quasi 400 volte la circonferenza del nostro pianeta.

Navigando nella sezione “Dati e mappe” è possibile verificare la copertura adsl, fibra, 4G e 4G plus e i volumi di traffico internet da rete fissa per ogni regione e provincia d’Italia con una chiave di lettura degli ultimi quattro anni: le info sono aggiornate al 2017.

Negli ultimi tre anni Tim ha messo in campo un investimento di oltre 9 miliardi di euro per migliorare la prestazione e la capillarità dell’infrastruttura. Per garantire una piena accessibilità alle informazioni raccolte, dalla sezione “Download” è possibile scaricare tutti i dati in modalità “open data” o scaricare il “Netbook” in formato pdf.