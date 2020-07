Terzo appuntamento domani con #sanremofamusica

#sanremofamusica domani appuntamento in Piazza Bresca e al Porto Vecchio

Terzo appuntamento, dei dodici previsti in ogni location, di #sanremofamusica domani 17 luglio in piazza Bresca e al Porto Vecchio (lato Conad) voluto dai commercianti e dal Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo.

In un momento difficile come questo soprattutto per il settore eventi/spettacoli e turismo il Comune ed i commercianti hanno deciso in sinergia di riportare eventi a Sanremo.

Dalle 18.30 in piazza Bresca appuntamento con il dj Set by Qltura (Michele Guida & Ivan Mengoni)

Dalle 21.00 sul Porto Vecchio appuntamento con gli Innuendo, la tribute band dei Queen con:

Giuseppe Lombardo (Freddy Mercury)

Raffaele Lopasso ( Roger Taylor)

Sandro Molinaro (Brian May)

Filippo Bovenzi (John Deacon)

Enzo Federico (sound eng)