Terminati i lavori di riqualificazione di Boccadasse

Sono durati poco più di un anno i lavori di riqualificazione del borgo e della passeggiata a mare di Boccadasse.

Il borgo, nel 2018, in seguito ad una forte mareggiata era stato deturpato con il mare che aveva devastato marciapiedi e spiaggia, trasciando con sé i detriti.

Oggi c’è stato il termine dei lavori con l’inaugurazione alla presenza del sindaco Bucci dell’assessore Piciocchi e del governatore Toti.

Prioprio Toti sulla pagina Facebook scrive: “Con la spiaggia in città che la rende unica nel suo genere, Boccadasse è uno dei posti della nostra regione più conosciuti al mondo

Per questo come Regione Liguria ci siamo impegnati sin da subito per riportare il borgo al suo splendore: abbiamo stanziato quasi un milione di euro dal Fondo strategico regionale per dare vita a un progetto di riqualificazione che ci consente oggi di riconsegnare Boccadasse ai liguri e turisti, conservando il suo antico fascino e la sua bellezza.”