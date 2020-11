Tensione sabato sera in via del Campo per una volante accerchiata

Tensione sabato sera in via del Campo durante un controllo effettuato dalla Polizia di Stato nei confronti di un cittadino extracomunitario che si trovava in strada.

In pochi istanti gli agenti della volante si sono trovati circondati da alcune decine di stranieri.

Ci sono stati momenti di tensione fino a quando sul posto sono giunti i Carabinieri ed una decina di agenti della Polizia Locale che hanno disperso l’assembramento.

C’è preoccupazione tra i residenti non solo di quella parte del Centro Storico ma anche in via di Prè, Sottoripa e via San Luca per quanto avviene quotidianamente riguardo lo spaccio, risse tra stranieri o altri episodi di criminalità.