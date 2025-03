Genova celebra l’Ottocento con un concerto di gala al Teatro Carlo Felice

Il Teatro Carlo Felice di Genova si prepara ad accogliere un evento straordinario: il Concerto di Gala Inaugurale “Genova e l’800”, in programma venerdì 14 marzo alle ore 20. Questo appuntamento segna l’inizio di un viaggio culturale dedicato al XIX secolo, un periodo di straordinaria evoluzione artistica e musicale che ha lasciato un segno indelebile nella storia della città.

Un omaggio a Giuseppe Verdi e al grande repertorio ottocentesco

La serata si apre con una conferenza a cura di Raffaele Mellace, docente dell’Università di Genova, che approfondirà il legame tra Giuseppe Verdi e la città di Genova. Un’occasione unica per esplorare il contesto musicale dell’epoca e comprendere l’eredità di Verdi nell’opera lirica italiana.

A seguire, il pubblico potrà immergersi in un viaggio musicale attraverso le melodie più celebri del repertorio verdiano e di altri grandi compositori del XIX secolo. Maria Agresta (soprano), Francesco Demuro (tenore) e Gabriele Viviani (baritono) saranno gli straordinari interpreti della serata, accompagnati al pianoforte dal talentuoso Michele D’Elia.

Un evento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura

L’evento rappresenta non solo un tributo alla grande tradizione operistica italiana, ma anche l’apertura ufficiale del progetto “Genova e l’800”, un’iniziativa che per tutto il 2025 metterà in luce il patrimonio culturale, storico e musicale della città.

“Con questo concerto inaugurale celebriamo il secolo d’oro dell’opera italiana, un’epoca che ancora oggi affascina il grande pubblico” – afferma Pietro Piciocchi, facente funzioni sindaco di Genova.

“Questo evento dà il via a un anno di celebrazioni dedicate all’Ottocento, un secolo di grandi trasformazioni per la nostra città, anche dal punto di vista musicale” – sottolinea Lorenza Rosso, assessore alla Cultura.

“Attraverso una selezione di brani di Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, il concerto ripercorrerà la storia dell’opera ottocentesca, offrendo al pubblico un’esperienza unica” – conclude Claudio Orazi, sovrintendente del Teatro Carlo Felice.

Biglietti e informazioni

Biglietto intero: 20 euro

20 euro Biglietto ridotto giovani: 10 euro

10 euro Prezzo speciale per abbonati alla stagione lirica e sinfonica 2024-25: 5 euro

Per maggiori dettagli e acquisto biglietti, visita il sito ufficiale del Teatro Carlo Felice: https://operacarlofelicegenova.it/spettacolo/genova-nell800/

