Telegenova acquistata dal gruppo Netweek S.p.A.

Netweek S.p.A., ha acquisito l’emittente storica locale Telegenova. Lo rende noto la stessa azienda precisando che tale acquisizione fa parte di un progetto di ampliamento della propria copertura editoriale locale che prosegue anche sui media radiofonici.

“Dopo aver portato a termine l’ampliamento della copertura geografica del Gruppo nel segmento delle emittenti televisive locali – si legge in una nota – con:

a) il lancio di TVdA in Valle d’Aosta sul canale 15 del digitale e terrestre (https://tvda.tv)

b) l’acquisizione di Telegenova, LCN 14 del digitale terrestre in Liguria

c) l’ottenimento dell’autorizzazione al lancio di due canali circuitali su 14 regioni italiane – LCN 72 e 74

nell’ottica di una copertura completa dell’offerta viene aggiunto un nuovo media: RADIO NETWEEK. Una radio DAB presente in 6 regioni, 30 provincie. Molto forte la presenza in Lombardia ed in importanti centri urbani, come Milano, Torino, Genova Firenze, Roma, Bari.

A sostegno del lancio del nuovo mezzo sono previste iniziative crossmediali con i mezzi del Gruppo presenti nelle provincie raggiunte da RADIO NETWEEK”.

Il dott. Alessio Laurenzano, Amministratore Delegato di Netweek S.p.A. ha dichiarato: “Con la radio completiamo il quadro multimediale del Gruppo Netweek giungendo a quattro media nel nostro portafoglio. Siamo impegnati in importanti integrazioni, ma le potenzialità sinergiche sono straordinarie così come quelle comunicative per i nostri Clienti. Un esempio eclatante è il recente accordo per la diffusione in esclusiva sulle nostre televisioni regionali in Valle d’ Aosta, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Marche, delle partite della fase finale della Coppa del Re, uno dei principali eventi calcistici spagnoli. Dopo il grande successo delle semifinali di andata, avremo il 5 aprile il ritorno in chiaro, sulle nostre TV regionali, in esclusiva di Barcellona – Real Madrid e la radio sarà parte integrante alla visualizzazione dell’evento”.