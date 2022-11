Teddy Bear Toss, iniziativa sociale del Basket Pegli il 10 dicembre in Serie B

Quella di sabato 10 dicembre sarà una partita di Serie B all’insegna della solidarietà in casa Basket Pegli. Durante la sfida del PalaCorradi di Arenzano, nel quale le ragazze di Coach Conte sfideranno la Polismile Torino, la società arancioblù ha infatti indetto una Teddy Bear Toss dedicata alle famiglie ucraine scappate dalla guerra e arrivate recentemente in Liguria.

La Teddy Bear Toss è un’iniziativa di beneficienza, molto utilizzata negli Stati Uniti d’America sotto il periodo natalizio, che richiede ai presenti al palazzetto di portare con sé un peluche che, al fischio d’inizio, sarà lanciato in campo. Tutti i peluche, raccolti sul campo, vengono poi successivamente donati, in questo caso ai bambini e alle bambine delle famiglie ucraine arrivate in Liguria.

Il Basket Pegli ha infatti recentemente partecipato attivamente all’iniziativa del Distretto Rotary 2032 e da Attilio Carmagnani “AC” SpA, con il patrocinio del CONI Liguria, che ha portato alla raccolta di 4.000 € destinati alle famiglie scappate dalla guerra per aiutarle a integrarsi attraverso lo sport.

Per chi fosse interessato, è ancora possibile partecipare alla raccolta fondi tramite donazione sul conto numero 965986 della Banca Passadore & C. con il seguente IBAN: IT91X0333201400000000965986, con codice Swift/BIC PASBITGG. Una donazione per la quale si può ottenere, su richiesta al numero 3756277137, il documento fiscale per la detrazione.