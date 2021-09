Teatro Sacco di Savona, sabato 25 settembre: Café des Arts

«Café des Arts», il concerto spettacolo sabato 25 settembre alle 20,30

Sabato 25 settembre alle 20,30 con evento gratuito riservato ai soci, al Teatro Sacco di Savona, si svolge il concerto spettacolo «Café des Arts»

Nel Café des Arts – Concerto Spettacolo, proposto dall’Associazione Concertato, le arti dello spettacolo e della musica di qualità si intrecciano in un unico evento. L’idea nasce nel difficile periodo pandemico per ricordare tutti dell’importanza delle arti e dello spettacolo dal vivo, evocando i floridi periodi artistici della Belle Epoque e degli anni ‘30 tra le due guerre, in una Parigi allora culla e tappa culturale obbligatoria per tutti.

Café des Arts è la tappa obbligatoria, il ritorno, la memoria: l’invito a tutte le generazioni e specialmente per i giovani a tornare a viverla dal vivo nel nostro Café.

Nella stupenda cornice dell’Antico Teatro Sacco di Savona con il contributo della Fondazione De Mari, si racconta la storia dei musicisti che si ritrovano al Café con la voce narrante di Marino Campanaro e raccontano le loro speranze, le emozioni, le esperienze con musica, cultura, versi e qualche piccola sorpresa per il pubblico.

Il concerto volutamente rompe gli schemi della formalità di un concerto classico, rendendo più vicina soprattutto per i giovani una rappresentazione operistico/strumentale con una teatrale ed innovativa posizione degli strumentisti sul palco, in mezzo agli invitati.

Nel programma del Café di Montparnasse Ravel, Faure, Debussy, Puccini e Rossini in compagnia dei cantanti Federica Grumiro- soprano, Cecilia Bernini-mezzosoprano, Andrea Civetta – tenore, Armando Napoletano- baritono, Marino Campanaro – attore, Sofia Villanueva – violino, Alexander Zyumbrovskiy – violoncello, Veronika Koprivica, pianoforte e direzione artistica.

Story board e programma musicale del Concerto – Spettacolo

Un ballerino di tip tap melomane e amante della cultura(Campanaro) ritorna a Parigi, alla ricerca del caffè dove scriveva Hemingway, ma finisce in Café pieno di musicisti, che casualmente conosce.

Il cantante, che riconosce seduto a qualche tavolo di distanza, sta cercando di intonare lo spartito di Ravel e proprio dalla musica di Ravel Don Quichotte a Dulcinea… qui parte la storia dello spettacolo.

Dalle discussioni sui repertori e sui salotti musicali più interessanti dell’epoca in Europa saranno eseguite le musiche di O. Respighi: Notte, G. Faure: Claire du Lune e Apres un reve, C. Debussy: Trio Sol maggiore, G. Puccini: Waltzer Musetta, G. Rossini: Duo Soirees Musicalles, duetto “dei Gatti”, quartetto Il Carnevale di Venezia

Per rispettare la normativa vigente sulla sicurezza anche in materia di emergenza sanitaria da Covid – 19, il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata al 50% della sua capienza. La visione dello spettacolo sarà consentita soltanto su prenotazione del posto e presentazione del green pass o del tampone con esito negativo entro le 72 ore.

L’evento è gratuito e riservato ai soci.

Info e prenotazioni: 328 65 75 729 (info@teatrosacco.com)