Teatro Nazionale di Genova sospesi tutti gli spettacoli

In seguito all’ordinanza emessa dalla Regione Liguria per contrastare la diffusione del Coronavirus, gli spettacoli previsti nelle nostre quattro sale non potranno andare in scena

La maggior parte di essi verrà recuperata. Ecco i dettagli:

Il nodo, lo spettacolo con Ambra Angiolini e Ludovica Modugno previsto al Teatro Gustavo Modena dal 26 febbraio all’1 marzo si recupererà dal 16 al 19 aprile al Teatro Duse.

Creatura di sabbia interpretato da Raffaella Azim, originariamente in programma dal 26 febbraio all’1 marzo al Teatro Duse è stato riprogrammato dal 19 al 21 maggio, sempre al Teatro Duse.

I promessi sposi alla prova con Luca Lazzareschi e Laura Marinoni è annullato e non sarà possibile recuperarlo.

Lo spettacolo di Giorgio Scaramuzzino con Elena Dragonetti Ti regalo uno sbadiglio è rinviato a data da destinarsi.

Sono cancellati o rimandati anche tutti gli incontri con il pubblico e le matinée per le scuole.

Gli abbonati e tutti coloro già in possesso dei biglietti potranno trovare le informazioni necessarie sul sito teatronazionalegenova.it e sui canali social del teatro.

Per rimborsi o cambio spettacolo è necessario recarsi presso le biglietterie del teatro, che saranno aperte secondo l’orario abituale. Le modalità per i rimborsi o cambio recita sono le seguenti:

biglietti acquistati presso le biglietterie: rimborso entro 5 giorni dalla data della recita scelta presso le biglietterie del TNG

biglietti acquistati online e presso i punti vendita autorizzati Vivaticket: le modalità di rimborso sono in via di definizione e saranno indicate attraverso una comunicazione diretta da parte dei gestori di vendita

tagliandi d’abbonamento fissati attraverso il servizio telefonico del TNG o tramite Vivaticket: questi tagliandi verranno annullati direttamente dalla biglietteria del Teatro e potranno essere automaticamente riutilizzati per nuove prenotazioni

tagliandi d’abbonamento fissati in biglietteria: questi tagliandi dovranno essere riconsegnati alle biglietterie del TNG entro 5 giorni dalla data della recita scelta per l’annullo e/o eventuale cambio di spettacolo.

Per informazioni è a disposizione del pubblico anche il numero di telefono 010 5342400 (da martedì 25 fino a venerdì 28 febbraio dalle ore 10 alle ore 18).