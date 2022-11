Teatro Govi di Genova, spettacoli del 11-12-13 novembre

Prossimi spettacoli in scena al Teatro Govi di Genova:

venerdì 11 novembre: Showtime, con Igor Chierici e Luca Cicolelle

Sabato 12 novembre: Insieme Mina e Battisti, Gli Avanzi di Balera

Domenica 13 novembre: Arsenico e vecchi merletti

Il Teatro Rina e Gilberto Govi

Presenta

Igor Chierici e Luca Cicolella in

SHOWTIME

Venerdì 11 novembre alle ore 21 al Teatro Govi di Genova

Igor Chierici e Luca Cicolella tornano al Teatro Govi con una tragedia moderna dall’antefatto fondamentale: una mini-Serie in 5 puntate fa da prequel allo Spettacolo dal vivo, per appassionare e affezionare il pubblico ai personaggi di una storia che, sulle tavole di legno, prenderà una piega totalmente inaspettata e dirompente.

“Showtime” è di fatto la prima Serie tv con epilogo a Teatro, che, data la sua particolare natura narrativa, è possibile vedere, a scelta dello spettatore, prima o dopo l’evento teatrale senza perdere la fruibilità della storia. È lo spettatore a scegliere!

TRAMA

Adrian è un giovane uomo albanese disposto a tutto per vendicare l’onore della sua famiglia attraverso la “gjakmarrja”, la vendetta di sangue prevista dal Kanun, antico codice di diritto consuetudinario ancora in uso in alcune zone del suo Paese.

Suo fratello Arber è stato assassinato in Italia da Vittorio, facoltoso e noto imprenditore, che viene scagionato per legittima difesa: Arber era un ladro che si era introdotto nella sua proprietà, aggredendolo. Adrian sostiene motivazioni differenti sull’accaduto e quindi sull’innocenza del fratello, vittima a suo dire di ingiustizie e caporalato da parte di Vittorio.

Così, Adrian rapisce Filippo, noto influencer e figlio di Vittorio, costringendolo ad ammettere la verità e la colpevolezza del padre sui social, in diretta nazionale, prima di giustiziarlo per attuare la vendetta trasversale. Ma proprio mentre il crudo confronto si consuma in onda davanti a migliaia di spettatori del web, Filippo ormai alle corde rivela ad Adrian la ancor più torbida e sconvolgente verità sull’accaduto, che cambierà ogni prospettiva.

Una storia di onore e vendetta, scatenata da un mistero che nasconde differenze e radici culturali tanto profonde quanto paradossalmente simili tra loro. Una profonda riflessione sugli esseri umani e la loro sempre più inevitabile propensione alla guerra, a discapito del dialogo e del confronto sociale

Appuntamento venerdì 11 novembre alle ore 21 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r

Biglietti:

Intero € 12 / Ridotto € 10 disponibili presso le biglietterie fisiche in:

• (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

• (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707 Mail: biglietteria@teatrogovi.it Web: www.teatrogovi.com

—-

Gli Avanzi di Balera e Il Teatro Rina e Gilberto Govi

Presentano

Insieme Mina e Battisti

Anniversary Edition 1972-2022

Sabato 12 novembre alle ore 21 al Teatro Govi di Genova

Quando Mina e Lucio finiscono di cantare, nello studio di Teatro 10 succede qualcosa di eccezionale: il pubblico è come impazzito, non smette di applaudire.

Gli assistenti di studio e la regìa cercano di spegnere l’entusiasmo: è troppo, è troppo!

Ma nessuno vuole fermarsi.

La magnifica, trascinante performance di Mina e Lucio ha stregato tutti: in quel momento sanno di aver vissuto qualcosa di inaspettato. Un evento straordinario. Unico.

Il 23 aprile 1972 l’Italia assiste ad una scheggia di tv che sarebbe entrata nella memoria collettiva: le canzoni di Lucio, la voce di Mina, i loro sguardi complici, la band dei «Cinque amici da Milano>>.

50 anni dopo, gli Avanzi di Balera, omaggiano questi due immensi artisti con lo show “Insieme Mina e Battisti” che vede, nella parte centrale della scaletta, proprio lo storico duetto.

Un tuffo nel vortice della storia della musica italiana che ci riporterà alla mente i ricordi di un’epoca straordinaria

Appuntamento sabato 12 novembre alle ore 21 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r

Biglietti:

Intero € 15 / Ridotto € 12 disponibili presso le biglietterie fisiche in:

• (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

• (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707 Mail: biglietteria@teatrogovi.it Web: www.teatrogovi.com

—-

La compagnia Filo Aurora Campomorone in

SCIÖPO DE RÊUZA E VÊGI PISETTI

Liberamente tratta da: “Arsenico e vecchi merletti”

Di Joseph Kesselring

Domenica 13 novembre alle ore 15 al Teatro Govi di Genova

Maurizio Ughè dirige la compagnia Filo Aurora Campomorone in Sciöpo De Rêuza E Vêgi Pisetti, commedia liberamente tratta da: “Arsenico e vecchi merletti” di Joseph Kesselring di cui ha curato anche la traduzione in lingua genovese.

Personaggi ed interpreti:

A lalla Clelia Sciaccaluga Sabrina Ruiba

A lalla Emma Sciaccaluga Anna Ghelfi

O barba Carlin Maurizio Ughè

O barba Dria Emilio Rebora

O nevo Vittorio Sciaccaluga Federico Bussolino

A scia Cornelia Ermina Rebora

A signorinn-a Elena Alessia Bruzzo

Mademoiselle Sophie Irene Cataldi

A scia Dora Franca Rossi

Leonardo Luciano Usai

Leandro Danilo Traverso

O maresciallo Francesco Poggi

O Cav. Eugenio Pastorino Davide Carini

Appuntamento domenica 13 novembre alle ore 15 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r

Biglietti:

Intero € 12 /Over 65 €10/Under 14 € 6 disponibili presso le biglietterie fisiche in:

