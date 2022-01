Teatro di Cicagna: Parola d’ordine: disordine in scena il 22 gennaio

Arriva Comic Bazar la sezione del cartellone del Teatro Comunale di Cicagna che da oltre cinque stagioni porta sul palco affermati e amati comici televisivi e teatrali, per conquistare, con la loro straordinaria esuberanza, il pubblico della ValFontanabuona e non solo.

PAROLA D’ORDINE: DISORDINE è lo spettacolo che Silvia Saponaro, attrice, autrice, regista e formatrice teatrale torinese, propone Sabato 22 gennaio 2022 ore 21 ai Fontanini e agli spettatori del Tigullio sulle tavole del palco del Teatro Comunale di Cicagna.

Silvia Saponaro scrive, dirige ed interpreta un monologo al femminile che indaga l’eterna lotta fra sentimento e razionalità affrontando un viaggio nella comicità del dramma.

In PAROLA D’ORDINE: DISORDINE con un linguaggio ironico e surreale la protagonista cerca di fuggire dal proprio pensiero vivendo una comune giornata di continui conflitti interiori, un assurdo e incontenibile flusso di coscienza in cui il gioco di parole regna sovrano.

Lo spettatore è immerso nelle tempestose acque di una mente femminile popolate da piaceri e patimenti d’ogni sorta, da cui emergerà la risposta alla grande domanda: siamo schiavi del nostro pensiero? Un turbinio di parole, personaggi, risate, emozioni e musica dal vivo.

Si, musica dal vivo perché in scena c’è anche Giulia Antoniotti che oltre ad aver composto le musiche per questo spettacolo, le esegue al piano.

Più di un semplice spettacolo comico, PAROLA D’ORDINE: DISORDINE è un vero e proprio viaggio attraverso giochi di parole, che accompagnano l’attrice e il pubblico nel caotico mondo del pensiero.

Silvia Saponaro calca le scene dall’età di sei anni e da allora continua ad alimentare la propria passione per il teatro fino a farla diventare la propria vita.

Dopo gli studi accademici entra a far parte della compagnia Le Musichall di Torino, con la direzione artistica di Arturo Brachetti.

Crea e interpreta spettacoli teatrali di genere comico, differenti per stile e tipologia, e una serie video destinata al mondo del web. Le sue creazioni raccontano e indagano la natura umana e le diverse sfaccettature che ne emergono, prediligendo sempre uno sguardo comico e ironico sui drammi della vita quotidiana.

PAROLA D’ORDINE: DISORDINE è uno spettacolo che incanta come poche volte accade. E’ una finestra che affaccia sul caos, dove emozione e sentimento hanno la meglio sulla razionalità e le risate la fanno da padrona ovvero ridere con intelligenza.

Biglietti – Intero € 15,00 – Ridotto € 13,00

►orario biglietteria

La biglietteria del Teatro Comunale di Cicagna è aperta nei giorni di spettacolo serale dalle ore 18.00 e nei giorni di spettacolo pomeridiano dalle ore 14.00 .

Telefono biglietteria: 0185 1908295 – 349 0960750

►Prenotazioni/ Basta un SMS Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750 E’ possibile prenotare con un SMS o Messaggio WhatsApp al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti e numero telefonico della persona referente del gruppo. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

►Riduzioni

Hanno diritto alla riduzione gli spettatori previa esibizione documento che attesti il diritto

▪ sotto i 18 anni

▪ sopra i 65 anni

▪ studenti universitari

▪ gruppi di 10 o più

▪ soci Coop (solo per abbonamento)

▪ abbonati al circuito GenovaTeatro

►prevendita

Gattorna – Beauty Center Profumeria – Via del Commercio 36 E/D – 3497166953.

Chiavari – Sol Diesis Strumenti musicali- Piazza Fenice 6 – Tel 0185 312259 Diritto di prevendita € 1,00

Online su www.happyticket.it

▼In ottemperanza alle misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da Covid-19 prescritte dagli organi governativi e regionali, si garantisce il rispetto dei protocolli in relazione al controllo dell’accesso e del distanziamento dei cittadini

▼ l’accesso al Teatro per poter assistere agli spettacoli sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Super Green Pass e mascherina FFP2.

La verifica del Super Green Pass sarà effettuata all’ingresso del foyer.

Si prega di arrivare all’ingresso già muniti di QR code (digitale o cartaceo)