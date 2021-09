Teatro della Tosse, si torna a ballare...

Torna a Genova dal 25 settembre al 10 ottobre tra i Teatri di S. Agostino, Il Teatro del Ponente, le strade e le piazze del Sestiere del Molo e di Voltri, Resistere e Creare, la rassegna internazionale di danza con la direzione artistica di Michela Lucenti e Marina Petrillo. Nata dalla collaborazione tra il Teatro della Tosse e il Collettivo Balletto Civile, giunge nel 2021 alla settima edizione il cui titolo ironico ed emblematico è VIETATO BALLARE.

Resistere e Creare / Vietato Ballare continua il suo percorso di ricerca, quest’anno in strettissima connessione con il territorio, associazioni di quartiere, operatori, festival (tra cui Electropark) confermando la sua vocazione di indagine sulla collettività e sull’arte e invitando i cittadini tutti a riappropriarsi politicamente degli spazi pubblici e quotidiani. Restituendo cosi valore al senso più antico della “polis” intesa come comunità di spazi, di individui, di corpi, di gruppi in relazione tra loro e riconquistando gli spazi chiusi ma soprattutto gli spazi aperti, popolandoli, occupandoli, vivendoli, condividendoli con i cittadini, nel rispetto delle regole che la situazione impone. Il tutto a passo di danza.

Il programma completo e ogni altra notizia utile è visibile sul sito del teatro wwwteatrodellatosse.it

Ecco il programma

25 settembre VIETATO (non) BALLARE

26 settembre RE-PLAY

30 settembre VERNISSAGE DI PIAZZA GIUSTINIANI

30 settembre CUBA DANZA

30 settembre DUO GOA

1 ottobre SE SON ROSE

1 ottobre DENTI

1 ottobre IDEOKINESI

1 ottobre THE DANCING TRUCK

1 ottobre UNA VOCE

2 ottobre SE SON ROSE

2 ottobre DENTI

2 ottobre THE DANCING TRUCK

2 ottobre LE MARIN PERDU

3 ottobre LE STAGIONI DEL MIO CORPO

3 ottobre SE SON ROSE

3 ottobre INFERNO primo studio

3 ottobre ITALIA ’60: attori sulle barricate!

3 ottobre L’ULTIMA RUOTA

3 ottobre AMILCAR DELGADO Y LOS REY MONTUNO in concerto

4 ottobre LES TERRITORES EPHEMERES

6 ottobre SWANS

6 ottobre GOCCE

6 ottobre TRACES

7 ottobre ANAPODA

7 ottobre DIA-LOGOS

7 ottobre LO

7 ottobre FIGLI DI UN DIO UBRIACO

9 ottobre GELSOMINA DREAMS

9 ottobre C’EST PAS GRAVE

9 ottobre CONFINI ELETTRICI

9 ottobre TESTA DI LEPRE

10 ottobre A[1]BIT

10 ottobre PMHAB – perché mi hai abbandonato

10 ottobre RICHIAMO

10 ottobre ORIRI

10 ottobre _LOOSE DOGS_

10 ottobre RADICI A SUD