Teatro Comunale di Cicagna Musica dal vivo con Jesus Christ Superstar, l’opera rock più amata di tutti i tempi

Teatro Comunale di Cicagna Musica dal vivo con Jesus Christ Superstar, arriva al Teatro Comunale di Cicagna sabato 26 novembre 2022 ore 21 il più popolare e amato musical, capolavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, JESUS CHRIST SUPERSTAR, messo in scena dal Corpo Bandistico Città di Lavagna con la regia e direzione musicale di Aldo Mistrangelo.

L’opera rock, più famosa di sempre, rappresenta gli ultimi sette giorni della vita di Gesù, messi in scena sotto forma di musical da un gruppo di giovani hippies. I protagonisti principali di questa vicenda sono tre: Gesù, spogliato quasi del tutto della sua parte divina, assume su di sé tutte le fragilità dell’essere umano, i dubbi, la rabbia e la paura di morire; Giuda, co-protagonista del musical e figura cardine della vicenda, il più razionale e distaccato, sempre coerente con il proprio pensiero ma alla fine vittima, come il suo stesso Maestro, del grande disegno divino; Maria Maddalena, la femminilità più dolce, investita dall’amore trascendente che lei stessa non sa comprendere.

Le storie dei tre protagonisti si intersecano con le note vicende che la storia ci ha consegnato.

I discepoli che immaginano di entrare nella città per conquistarla, guidati da Gesù, vengono contrapposti al gruppo dei Sommi Sacerdoti, che prevedendo la rivoluzione portata da Gesù, progettano il piano per eliminarlo, affiancati da Ponzio Pilato e Re Erode.

Sullo sfondo, la folla che acclama il Cristo Liberatore, dopo pochi giorni si trasforma nel popolo carnefice che inneggia alla Crocifissione. Dopo la sua morte, Gesù incontra lo spirito di Giuda che domanda se davvero valesse la pena di affrontare tutto, e come sarebbero andate le cose se lui fosse venuto al giorno d’oggi, anziché duemila anni fa.

L’opera, con musiche di Andrew Lloyd Webber e testi di Tim Rice, fu rappresentata per la prima volta in teatro il 12 ottobre 1971 a Broadway, dove rimase in cartellone per 18 mesi. E’ del 1973 invece la celeberrima prima trasposizione cinematografica con Ted Neeley, Carl Anderson e Yvonne Elliman, diretto da Norman Jewison.

Il musical JESUS CHRIST SUPERSTAR è l’unica opera che ha ottenuto un riconoscimento ufficiale dalla Santa Sede, in occasione del Giubileo dell’anno 2000.

Il Corpo Bandistico Città di Lavagna è stato costituito, con delibera del Consiglio Comunale firmata dal Sindaco Luigi Sanmichele, il 1 giugno 1853 e da allora non ha mai interrotto la sua attività, riuscendo a superare senza sciogliersi anche i due grandi Conflitti Mondiali. Fin dalla fondazione, elemento caratterizzante dell’Associazione è stato quello di assumersi il compito di divulgare tra il popolo la cultura e la formazione musicale. Nel corso degli anni sono stati proposti, in occasione dei

Concerti, programmi ambiziosi e variegati, che potessero incontrare il gusto di tutto il pubblico. Particolare riguardo è stato riservato alla musica lirica, prezioso patrimonio della storia italiana, con la messa in scena di Opere in versione integrale, con orchestra, cantanti e coro in costume di scena. (2001 – Rigoletto, 2003 – Il Barbiere di Siviglia, 2005 – Il Trovatore, 2007 e 2015 – Cavalleria Rusticana). Nel 2009 è stata la volta del Musical, con la realizzazione della versione integrale di Jesus Christ Superstar, ripetuto poi durante la stagione invernale al Teatro Cantero di Chiavari, e nuovamente a Lavagna nel 2013 e nel 2022. Per la realizzazione di questo Musical vengono coinvolti cantanti solisti, scuole di ballo, coro e comparse.

Con Alessandro Arienti, Stelio Callao, Alice Cambiaso, Oriano Castelli, Matteo Cella, Mario D’Acunto, Adriano Devoto , Massimo Doccini, Domenico Fornacca, Nausicaa Fico, Silvana Fico, Eugenio Ghio, Luca La Manna, Federico Luciani, Paolo Luiso, Davide Maccianti, Luca Mancini, Alessio Melli, Elisa Mencacci, Daniele Mignacca, Nicola Orecchia, Emanuele Parrino, Giuditta Pinotti, Antonella Saulle, Sarah Solia, Franco Traversaro, Elena Veronese, Nicola Visconti, Bruno Zignego

Orchestra di fiati & rock band Corpo Bandistico Città di Lavagna

Corpo di ballo Scuola Heart of Dance – Rapallo

Coreografie Leslie Giaquinta

Coro Ensemble JCS

Maestro del coro Mauro Luciani

Costumi Patrizia Cogozzo

Regia e direzione musicale Aldo Mistrangelo