Teatro Comunale di Cicagna. Cartellone 2019/2020

Teatro Comunale di Cicagna. Stagione teatrale 2019/2020

Novità tutte da scoprire e graditi ritorni, con abbonamenti a prezzi stracciati.

Il teatro è il luogo delle emozioni, dove è possibile pensare, assaporare la parola, la mimica, e ricevere emozioni continue. Questo vuole essere il Teatro Comunale di Cicagna, un messaggio positivo lanciato in un momento storico faticoso, carico di ostacoli e difficoltà di ogni genere, reagire alle avversità cercando di creare momenti di condivisione per risvegliare le coscienze dallo stato di torpore in cui questa nostra epoca rischia di trascinare tutti.

MediaQuality continua ad alzare il livello di proposta culturale nella ValFontanabuona, che è un modo virtuoso di stimolare la crescita della comunità ed anche l’attrattiva del territorio, e ancora una volta pensa ad una stagione teatrale ricca e articolata, e di questi tempi la cosa non è così scontata.

MediaQuality invita il pubblico: Venite a teatro, anche se non l’avete mai fatto prima, anche se credete che non sia un luogo adatto a voi. Venite a teatro consapevoli di vivere due ore coinvolgenti, dove nulla è come prima e nulla sarà come dopo.

Dove potrete essere veri protagonisti della scena perché in teatro c’è spazio solo all’immaginazione del momento, perché il teatro in realtà non è mai recita, ripetizione, ma sempre qualche cosa di vivo che unisce, al momento, l’attore con lo spettatore.

La stagione 2019/2020 vedrà molte novità e graditi ritorni sulla scena.

Il cartellone, sulla scorta dell’esperienza maturata in questi anni, diventa sempre più eterogeneo mescolando il teatro con danza, musical, cabaret e dialettale e assume sempre più un respiro di rilievo nel panorama ligure.

La sezione della Prosa, sette titoli, porterà a Cicagna artisti del calibro di Barbara De Rossi e Nathalie Caldonazzo insieme a tantissime altre bravissime attrici e talentuosi attori. Così come la danza offrirà la Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini con la Compagnia Almatanz e la tap dance con la cantante Jazz e campionessa mondiale di Tip Tap Romina Uguzzoni

Il cartellone con 18 titoli che dal 5 ottobre 2019 al 19 aprile 2020 si avvicenderanno sull’accogliente palco del Teatro Comunale di Cicagna.

Per maggiori informazioni:

www.teatrodicicagna.it info@teatrodicicagna.it