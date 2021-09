Teatro “Carlo Felice”, la stagione inizia con un “Pagliacci” iper-tecnologico

I cantanti lirici impegnati nel “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo sul palco vedranno una cosa, e cioè una scenografia “fisica” ridotta all’osso; gli spettatori in sala ne vedranno un’altra, grazie ai maxi-schermi; gli spettatori a casa ne vedranno un’altra ancora. La realtà aumentata debutta quindi nel mondo della lirica, e quella di Genova sarà un’anteprima di livello mondiale. Venerdì 8 ottobre la stagione inizia con un dittico: prima “Sull’essere angeli”, un balletto con musica contemporanea e allestimento inedito; poi l’opera lirica “Pagliacci” di Leoncavallo in una veste completamente nuova. Il tutto finirà su Rai 5, che ha partecipato attivamente alla realizzazione del progetto. Il balletto “Sull’essere angeli”, ispirato alla vicenda della fotografa statunitense Francesca Woodman, ha la regia, la coreografia, le scene, i costumi e le luci firmate da Virgilio Sieni; la musica è di Francesco Filidei: si tratta di una nuova versione della composizione per flauto e orchestra sinfonica con lo stesso titolo pubblicata nel 2017. Il flauto solista è Mario Caroli, la ballerina è Claudia Catarzi. “Pagliacci” ha invece la regia, le scene e le luci di Cristian Taraborrelli; i video (che sono fondamentali per questo allestimento) sono di Luca Attilii, i costumi di Angela Buscemi; la realizzazione in realtà aumentata 3D è stata curata dal Teatro Carlo Felice in collaborazione con Rai Cultura. Andriy Yurkevych dirige l’Orchestra e Coro e Coro di voci bianche del Teatro Carlo Felice, preparati rispettivamente da Francesco Aliberti e da Gino Tanasini. Il cast vocale di Pagliacci è composto da Fabio Sartori/Sergio Escobar (Canio) e Serena Gamberoni/Angela Nisi (Nedda), Sebastian Catana/Federico Longhi (Tonio), Michele Patti/Marcello Rosiello (Silvio), Matteo Falcier/Nico Franchini (Peppe), quest’ultimo selezionato dal Teatro in occasione della sua partecipazione all’Accademia di alto perfezionamento e inserimento professionale del Teatro Carlo Felice 2021.

La prima del dittico, venerdì 8 ottobre 2021 sarà preceduta da una parata-spettacolo con i costumi di Emanuele Luzzati che partirà alle ore 18.45 da Via S. Lorenzo e arriverà in Largo Sandro Pertini alle ore 19.15, transitando da Piazza De Ferrari. L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita di Emanuele Luzzati.

«Esplorando poetiche lontane – afferma il Sovrintendente Claudio Orazi – le due parti del dittico accostano e intrecciano generi (musica assoluta, balletto, teatro, cinema) e linguaggi condividendo alcuni temi importanti, a partire dall’interrogativo di fondo sul senso della morte: da una parte scelta, autodeterminazione, come nel caso della fotografa statunitense Francesca Woodman morta suicida a soli 23 anni nel 1981, la cui raccolta di immagini On being an Angel dà il titolo alla composizione musicale. E, dall’altra, violenza subita, come nel caso di Nedda e Silvio, vittime della furia di Canio, in una narrazione personale “giustificata” da una concezione di passione storicamente insidiosa. Due punti di vista apparentemente opposti, che aprono alla narrazione di condizioni esistenziali lontane, legate assieme dalla riflessione sull’evoluzione della figura, della consapevolezza e della condizione femminile”.

Nell’allestimento di Pagliacci per la regia di Cristian Taraborrelli, la realtà irrompe sul palcoscenico e la finzione teatrale a sua volta corre incontro al vero, in una messa in scena senza quintature classiche, d’ispirazione cinematografica. Grazie alla realtà aumentata si delinea un terzo piano di narrazione, in cui confluiscono le visioni, i sentimenti e le esperienze soggettive di ciascun personaggio, i loro non detti, i loro agiti repressi, i loro segreti: su di uno schermo posto nella parte superiore del palco, l’azione scenica sarà restituita in una versione virtualmente accresciuta e sviluppata, grazie all’innovativa realizzazione del Teatro Carlo Felice in realtà aumentata a sviluppo bi e tridimensionale.

“La sfida in questo caso – racconta Cristian Taraborrelli – è narrare l’opera attraverso un nuovo linguaggio, che a partire dall’azione in teatro e dalla realizzazione in video live sfoci in una forma di sperimentazione cinematografica in grado, a sua volta, di aggiungere verità, con la narrazione in soggettiva dei personaggi esplosa in video, grazie alla realtà aumentata in due e in tre-D, ricomposta e fatte confluire in tempo reale sulla scena. L’opera Pagliacci è come una tempesta nera che si abbatte sulle fragilità umane. Un groviglio contorto di passioni che ferisce in pancia: amore, gelosia, odio, la ferocia del finale. Questo continuo movimento dell’anima esige un universo visivo senza confini. Avremo un nuovo spazio tridimensionale emozionale in cui i cantanti vivranno le loro molteplici vite osservate da telecamere “live”, sguardi digitali che racconteranno l’opera».

Pagliacci sarà trasmessa su RAI 5 in prime time giovedì 16 dicembre 2021. La trasmissione svelerà un punto di vista sul racconto ancora diverso, grazie ad un ulteriore innesto in realtà aumentata realizzato da Davide Meda assieme all’equipe di Rai Cultura per la regia televisiva di Claudia De Toma, su progetto editoriale e artistico di Francesca Nesler curato da Nicola Pardini.

Venerdì 8, venerdì 15 ottobre 2021 ore 20.00, Domenica 10, sabato 16*, domenica 17 ottobre 2021 ore 15.00: Sull’essere angeli | Pagliacci, Sull’essere angeli di Francesco Filidei, Prima assoluta della nuova versione, Regia, coreografia, scene, costumi e luci Virgilio Sieni, Flauto Mario Caroli, Ballerina Claudia Catarzi.

“Pagliacci”, Opera in due atti su libretto di Ruggero Leoncavallo, Nuovo allestimento in collaborazione con Rai Cultura, Maestro concertatore e Direttore Andriy Yurkevych, Regia, scene e luci Cristian Taraborrelli, Costumi Angela Buscemi, Video Luca Attilii. Canio (Fabio Sartori/Sergio Escobar*), Nedda (Serena Gamberoni/Angela Nisi*), Tonio (Sebastian Catana/Federico Longhi*), Silvio (Michele Patti/Marcello Rosiello*), Peppe (Matteo Falcier/Nico Franchini*), Un contadino (Luca Romano), Un altro contadino Giampiero (De Paoli/ Antonio Mannarino*). * = Secondo cast.

PAOLO FIZZAROTTI