Teatro Akropolis. Workshop danza buto con Yumiko Yoshioka

Teatro Akropolis con sede in Via Mario Boeddu 10 a Genova Sestri Ponente organizza Body Resonance. Based on butō and organic movement. Un workshop di danza condotto da Yumiko Yoshioka.

In programma per domenica 10 novembre, dalle 14 alle 19 e lunedì 11 novembre, dalle 10 alle 16 presso Il Sogno di Lao in Piazza Cattaneo, 26/13, Genova.

L’obiettivo principale del seminario è la ricerca consapevole dell’unione tra corpo, mente e anima, allo scopo di riuscire a godere profondamente dell’intrinseco processo di metamorfosi proprio dello spirito della danza.

Attraverso una continua esplorazione dei nostri ricordi collettivi, possiamo accedere ad una vena di abbondanti risorse creative, arricchendo l’essenza della nostra vita.

Tutto è in risonanza. Il corpo è un ricettacolo del tempo che aspetta di svelare i suoi segreti. La risonanza del corpo è la chiave per aprire le porte di un mondo in continua evoluzione dentro e fuori da noi stessi.

Entrando in dialogo con il nostro corpo possiamo percepire le forze interne ed esterne da cui siamo mossi, comprendendo così che siamo parte dell’Universo. Una danza di metamorfosi è l’inevitabile risultato.

Contenuti

– esercizi di rilassamento, ispirati a Noguchi Taiso, Taichi e Yoga

– esercizi di respirazione AUN

– training dinamico per un corretto fluire dell’energia

– pratiche legate alla danza butō: sensibilizzazione, combinazione di immagine e movimento con esercizi “antenna”, fra cui figura 8, palla d’acqua, animale, insetto, serpente, streghe e fate, creature dentro di noi, corpo sospeso, camminare o dialogo con un partner e tanto altro..

– improvvisazione strutturata, coreografia

L’artista

Yumiko Yoshioka è fra le più importanti danzatrici, coreografe e insegnanti butō a livello internazionale. Nata a Tokyo, dal 1988 risiede in Germania. È stata membro di Ariadone, la prima compagnia di danza butō femminile e nel 1978 si esibisce a Parigi con Ko Murobushi e Carlotta Ikeda in Le Dernier Eden, la prima esibizione di butō realizzata fuori dal Giappone. Dal 1995 è direttrice artistica di eX…it! International dance eXchange and performance festival on butoh and contemporary dance, tenuto allo Schloss Bröllin in Germania. Le sue performance e i suoi seminari sono stati ospitati in tutti i continenti.

Info, costi e iscrizione

Il laboratorio è aperto a un massimo di 20 partecipanti ed è rivolto a tutti: attori, danzatori, performer e persone senza esperienza.

Date e orari

Domenica 10 novembre, dalle 14 alle 19; lunedì 11 novembre, dalle 10 alle 16.

Dove

Il Sogno di Lao, Piazza Cattaneo, 26/13, Genova

Costo del workshop

100 Euro + 15 Euro di quota associativa (per iscriversi è richiesta una caparra)

Informazioni e iscrizioni

e-mail segreteria@teatroakropolis.com, cell. 3479444884

Per iscriversi è necessario compilare il form presente alla pagina http://www.teatroakropolis.com/evento/body-

Come sostenere Teatro Akropolis

L’Art Bonus è un incentivo fiscale che, sotto forma di credito d’imposta, consente di recuperare il 65% delle erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura. È valido sia per le imprese che per le persone fisiche.

Informazioni su come sostenere il festival Testimonianze ricerca azioni – X edizione su:

https://artbonus.gov.it/2083-teatro-akropolis.html

Marcello Di Meglio