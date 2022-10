Teatro Akropolis Testimonianze ricerca azioni XIII festival, Mercoledì 2 novembre Ore 20.30 Elisabetta Lauro e Gennaro Lauro in ZugZwang

Teatro Akropolis Testimonianze ricerca azioni XIII festival. Il gioco appare allora come costrizione, una sintassi che ricorda la logica che determina l’identità e la gerarchia delle relazioni umane. ZugZwang affronta schemi e codici attraverso un gioco di regole e ruoli, portando a chiederci quanta libertà sia concessa in un ordine prestabilito.

Elisabetta e Gennaro Lauro pur con percorsi diversi, condividono un fondamentale interesse per il movimento come veicolo di contenuti emozionali o simbolici, ricercando come il corpo possa farsi segno anche di quanto non può essere detto. Elisabetta, dopo gli studi alla Folkwang Universität, ha lavorato per lo Staatstheater Kassel.

Ha danzato, tra gli altri, per Malou Airaudo, Albert Kart, Kuo-Chu Wu, Sissy De sguaines, Johannes Wieland, Rootlessroot e nel Sacre di Pina Bausch. Ha creato Hay un No Sé Que No Sé Donde e (zero) con César Cuenca Torres e infine nel 2021 il suo primo solo, Regenland. Gennaro Lauro si è avvicinato alla danza dopo gli studi di Filosofia e Lingue Orientali, lavorando, tra gli altri, per Giorgio Rossi, Cindy Van Acker e Romeo Castellucci. Dal 2018 a oggi ha creato Sarajevo e Mondo.