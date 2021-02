Tavolo del Turismo provinciale a Savona, Becchi (Fiaip): Partecipiamo con entusiasmo

«Fiaip Savona partecipa con entusiasmo al nuovo Tavolo del Turismo provinciale». Lo dichiara Fabio Becchi, presidente provinciale della Fiaip Savona. «È la prima volta, nella provincia di Savona che si riuniscono tutti i referenti di associazioni e federazioni che operano nel turismo ad un unico tavolo di lavoro. Tante le idee e le proposte da realizzare. Siamo uniti, compatti e determinati pronti a far sentire la nostra voce presso le sedi istituzionali», spiega Becchi.

«Il nostro è un gruppo legato da stima ed amicizia reciproca, compatto nell’intento di rilanciare un settore duramente colpito dalla crisi, nato per ricordare con forza che Savona e la sua provincia vivono di turismo e vanno coltivate e condivise iniziative mirate a valorizzare al massimo delle possibilità questo campo – aggiunge Fabio Becchi – Dopo il grande lavoro svolto al tavolo di coordinamento presso la Camera di Commercio, alla presenza dei sindaci che, con noi, portano avanti il progetto di promozione del territorio, nato a seguito della istituzione del patto del turismo e della imposta di soggiorno, siamo convinti che anche questo ulteriore passo ci apra a nuove opportunità. Fiaip Savona inoltre, con la partecipazione a questo comitato, potrà portare avanti con ancora più forza la sua battaglia contro l’abusivismo».

In questo momento gli associati possono fare la differenza. «Per questo motivo – dice Becchi – abbiamo chiesto di partecipare attivamente inviandoci considerazioni, idee, proposte e quant’altro possa aiutare Fiaip in questo nuovo percorso. L’invito non è rivolto solo a coloro che lavorano con le locazioni turistiche perché, in qualche modo, tutti operiamo in questo settore. Turismo significa “regalare” belle esperienze, serenità, relax, far conoscere ed apprezzare il nostro territorio ma vuol dire anche opportunità per noi e le nostre famiglie e la possibilità di vivere in un paese florido e curato. Impariamo a valorizzare le nostre località, a far conoscere i profumi, i colori e la nostra storia a 360 gradi, 365 giorni l’anno. Amiamo il nostro territorio! Impariamo a farlo conoscere».