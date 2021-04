T-Red, Polizia locale di Genova: concluse procedure per restituzione punti patente

“La Polizia locale di Genova, dando seguito a quanto disposto dalla delibera della giunta Comunale, ha concluso le procedure necessarie per la restituzione dei ‘punti patente’ decurtati ai conducenti cui erano stati notificati i relativi verbali per l’uso non conforme delle corsie di canalizzazione e che, avendo già effettuato il pagamento in misura ridotta della relativa sanzione ovvero avendo lasciato spirare i termini per fare ricorso, si trovavano nella condizione di non poter più richiedere in autonomia la restituzione dei punti”.

Lo hanno comunicato oggi i responsabili della Polizia locale di Genova.

“I conducenti interessati – hanno aggiunto – possono verificare l’avvenuto reintegro dei punti patente tramite il sito Portale dell’Automobilista, una volta effettuata la registrazione al link https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/ oppure chiamando, da telefono fisso, il servizio automatico al numero 848 782 782 attivo H24, al costo di una telefonata urbana.

Ricordiamo ai cittadini che hanno già proposto ricorso, che nel procedimento innanzi al Giudice di pace o al Prefetto la civica amministrazione provvederà a comunicare le relative decisioni in ordine alla volontà di ritirare i provvedimenti sanzionatori in essere, con il conseguente mantenimento di tutti i punti posseduti e senza decurtazione.

Ai cittadini che si trovano ancora nei tempi per procedere al pagamento o al ricorso non verranno in nessun caso decurtati i punti patente e la relativa sanzione non verrà più addebitata”.