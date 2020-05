Supermercato24, il servizio di spesa online arriva a Sanremo

L’emergenza COVID19 ha messo in luce in questi mesi l’importanza di poter contare sui servizi online non solo come supporto per migliorare la gestione delle incombenze quotidiane

Supermercato24, è un utile strumento per limitare gli spostamenti dei soggetti più vulnerabili e al tempo stesso garantire necessità primarie come fare la spesa.

Per supportare ancora meglio anche coloro che risiedono nei piccoli centri, Supermercato24, il marketplace della spesa online, arriva in cinque nuove città, di cui una in Liguria. A partire da oggi, infatti, anche gli utenti di Sanremo potranno fare la spesa online, da PC o tramite app, senza doversi spostare dalle proprie abitazioni e risparmiando tempo e fatica.

Supermercato24 è la piattaforma per la spesa online che consente di scegliere il proprio supermercato di fiducia tra quelli nelle vicinanze, approfittando di promozioni esclusive e scegliendo i propri prodotti preferiti all’interno di una vastissima offerta. L’ordine effettuato online viene preso in carico dal personal shopper di Supermercato24: un vero e proprio consulente della spesa, che si reca al supermercato prescelto per effettuare la spesa e interagisce con il cliente per proporre le sostituzioni di eventuali prodotti mancanti nel punto vendita, per poi consegnare la spesa a casa o all’indirizzo desiderato, all’orario richiesto.

Supermercato24 è attualmente attivo in 40 province italiane e più di 300 comuni, collaborando con le principali insegne della grande distribuzione.

Come funziona il servizio

Fare la spesa con Supermercato24 è davvero semplice e veloce: collegandosi al sito www.supermercato24.it basterà registrarsi per accedere al servizio, e – una volta inserito l’indirizzo di consegna – occorrerà selezionare il proprio supermercato di fiducia per iniziare a riempire il proprio carrello virtuale.

Appena finalizzata l’operazione, l’ordine verrà inoltrato ad un personal shopper che si occuperà di effettuare personalmente la spesa nel supermercato indicato e consegnarla all’indirizzo e all’orario concordato al momento dell’ordine.

Il servizio è attivo 7 giorni su 7 dalle ore 9.00 alle ore 23:00 e ha un costo fisso di consegna di soli 4,90 euro.

È possibile scegliere tra diversi metodi di pagamento: online con carta di credito, ApplePay o GooglePay al momento dell’ordine, oppure in contanti al momento della consegna. Inoltre, per garantire la salute e la sicurezza dei propri collaboratori e dei clienti, gli shopper di Supermercato24 sono dotati di kit con mascherine e guanti e la piattaforma ha recentemente integrato la modalità di consegna “contactless”, che consente allo shopper di lasciare la spesa sull’uscio della porta, evitando così interazioni dirette con il cliente.

Con il suo arrivo a Sanremo, Supermercato24 offre, inoltre, la possibilità di diventare personal shopper, un’ottima soluzione per chi cerca un’occupazione dinamica e flessibile. Per entrare a far parte della squadra di shopper di Supermercato24 è possibile inviare la propria candidatura compilando il form sulla pagina dedicata della piattaforma. Il processo di selezione viene temporaneamente gestito interamente da remoto, attraverso video di formazione e conseguenti test online a risposta multipla.

Supermercato24 nasce dall’esigenza sempre più forte di un servizio che possa offrire uno dei valori più preziosi per la società contemporanea: il tempo.

I clienti di Supermercato24 hanno la possibilità di scegliere il loro supermercato di fiducia, i prodotti da acquistare tra quelli del punto vendita selezionato e quelli in offerta in quel momento sulla piattaforma, per poi farsi consegnare il tutto all’indirizzo desiderato anche entro un’ora o nella fascia oraria richiesta.

