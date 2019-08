Successo per Enzo Paci e Romina Uguzzoni a Spotorno con Come Fai, Fai Bene

Venerdì 16 Agosto, in Piazza della Vittoria, a Spotorno, è andato in scena lo spettacolo “Come Fai, Fai Bene” di Enzo Paci e la moglie Romina Uguzzoni.

L’evento è stato organizzato dalla Noodles Eventi.

Lo spettacolo ha avuto un successo di pubblico con piazza della Vittoria colma di gente, sia in piedi, sia seduta, che, molto divertita, ha riso e si è divertita per tutta la serata.

Lo show si è snodato attraverso brevi monologhi – intervallati dalle canzoni cantate da Romina Uguzzoni e dai suoi balli della campionessa mondiale di tip tap, nonché Cavaliere dello Sport e moglie di Paci, nei quali lo stesso mette a nudo vizi e virtù dell’uomo medio, ponendo se stesso come archetipo ed esempio dei drammi più o meno gravi della vita quotidiana nelle varie fasi della crescita.

Attraverso le sue parole, si scopre a 360° quali siano le difficoltà, nella vita reale, di diventare un attore, sogno da lui realizzato a pieni voti, malgrado la volontà dei genitori di dargli un futuro nelle vendita di frutta e verdura, la vita con la nonna e la somministrazione, contro gli acciacchi, dei rimedi di una volta.

Inoltre, l’attore, ha raccontato anche gli aspetti più intimi del suo quotidiano, nonché quelli della vita di coppia: i primi brividi d’amore con la ricerca del consiglio da parte del padre, per riuscire portare a casa il primo appuntamento con quella che sarebbe poi diventata sua moglie, come il fatto di non riuscire ad avere figli: un momento affrontato con leggerezza e con la risata, consapevole di “mettere in piazza” qualcosa di estremamente personale.

Nello show non mancano le sue maschere: il mitico Passadore, la terribile Marisa ed altri suoi personaggi.

Uno spettacolo assolutamente consigliato e che fa riflettere molto.

Enzo Paci è noto al grande pubblico per le sue apparizioni televisive in Zelig e Colorado Cafè nei panni di Mattia Passadore.

In realtà è un attore eclettico, con un curriculum teatrale di tutto rispetto: diretto da Luca Ronconi, Valerio Binasco, Marco Sciaccaluga, ha recitato fra gli altri con Mariangela Melato, Eros Pagni, Gabriele Lavia.

Romina Uguzzoni.

Danzatrice, coreografa, cantante specializzata in tap dance, direttore artistico de L’Officina dell’Arte, il 14 Dicembre 2013 è stata nominata Cavaliere dello Sport dall’Ordine Nazionale.

Ha fatto concerti e spettacoli in Italia e all’estero ha partecipato a gare nazionali e internazionali con la squadra di Atleti diretti da Graziella Di Marco.

Ha lavorato come coreografa e danzatrice per Copernico, trasmissione comica di Sky, a fianco dei migliori comici di Zelig e Colorado.

Allena Giulia Gragnani, varie volte Campionessa Italiana, medaglia di bronzo nel Campionato Europeo 2015, oro nel Campionato Europeo 2012, e nel Campionato del Mondo 2011 si è classificata 10° nella categoria Solo Donna, e la campionessa Italiana 2016 Noemi Tagliaferri.

Nel 2006 ha creato il gruppo Offbeat con il quale fa gare e spettacoli come coreografa e danzatrice. (foto: Laura Candelo)

Laura Candelo