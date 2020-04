La possibilità che la stagione di calcio prosegua a porte chiuse sta mettendo le società di fronte a diversi problemi tra cui la gestione degli abbonati.

In caso di ripartenza del torneo a porte chiuse o di annullamento dello stesso il club bianco dello Speia ha già le idee chiare riguardo la tutela dei 3751 abbonati. Se i fedelissimi non potranno entrare al ‘Picco’ nei match contro l’Empoli, il Pisa, il Cosenza, il Venezia e l’Entella sono tre le soluzioni al vaglio: la priorità è il rimborso dei cinque ratei, mentre le alternative sono rappresentate da un’anticipazione per la prossima stagione oppure, previo consenso dei supporter, dalla donazione dell’importo delle quote ad associazioni benefiche del territorio come già accadde nel campionato 2018-19.