Stiamo insieme, il nuovo progetto Auser, nell’ambito dell’Avviso “Genova People Friendly label Silver” promosso dal Comune e da Job Centre

Stiamo insieme, il nuovo progetto Auser, realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il progetto intende contrastare l’isolamento e favorire la socialità ed il benessere fisico ed intellettuale della

popolazione over 65. Per le sue caratteristiche qualitative rappresenta un’esperienza pilota alla quale è attribuito il marchio di riconoscimento “Genova People Friendly Silver”.

Tutte le attività proposte nell’ambito del progetto sono gratuite. La principale sede di svolgimento è il Centro Sociale “Le Monachette”, in vico Monachette (traversa via Balbi), presso il quale si svolgeranno attività ludiche, ricreative e formative: ci sarà la possibilità di consumare il pasto, a prezzo

convenzionato, presso la struttura.

Tra le opportunità previste dal programma:

• Supporto e intervento di una nutrizionista che accompagnerà il consumo del pasto e

fornirà supporto per una sana alimentazione

• Attività organizzate come gioco da tavolo, ginnastica dolce, corsi di UniAuser, ecc.

• Sono previste alcune escursioni in città e fuori città, attività culturali, ludicoricreative e di movimento.

• Corso Memory Training per tenere in allenamento la memoria

• Corso per la prevenzione delle cadute, a cura di Mysportandgo

• Supporto all’utilizzo di strumenti digitali, ad accedere alla pubblica amministrazione

con le procedure online, procurarsi lo Spid, ecc.

Per INFORMAZIONI auserliguria@auserliguria.it

800 995 988 da rete fissa (9,00 – 13,00) – 335 7925817 da rete fissa e mobile (9,00 – 13,00)

Percorso di INCONTRI dal lunedì al sabato

presso il Centro Sociale “Le Monachette” in Vico Monachette 4 – zona Principe

Iscrizioni fino al 4 OTTOBRE