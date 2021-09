A26-A7, incidente mortale: Tir contro auto. Tratto chiuso e code

Due Tir e un’auto sono rimasti coinvolti stamane in un incidente mortale sulla diramazione A26-A7, in località Bettole, nelle vicinanze dell’autogrill Marengo Nord.

Ad avere la peggio il conducente della vettura, che è deceduto.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Novi Ligure e la pattuglia della Polstrada di Belforte Monferrato.

L’autostrada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, con inevitabili code e disagi al traffico.

La coda di 4 chilometri che si è formata dopo l’incidente mortale sulla diramazione A26-A7 ha aumentato il solito traffico, a causa dei cantieri infiniti e del caos autostrade, verso Genova.

Per quanto riguarda i cantieri infiniti stamane si è registrato oltre un chilometro di coda (in aumento) tra Rapallo e Chiavari, un chilometro km tra Rapallo e Recco, coda in uscita al casello di Genova Est per traffico intenso, anche sulla viabilità ordinaria.

In A26 coda tra Ovada e Masone e tra Masone e il bivio con l’A10.

In A10 coda al bivio con l’A26.