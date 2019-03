Stemma X Mas in pizzeria a Follo, l’indignazione dell’Anpi

Il titolare di una pizzeria di Follo, nello spezzino, ha esposto lo stemma della Decima Mas a denunciare il fatto è l’Anpi.

“Apprendiamo con sgomento che in un locale follese è in bella mostra lo stemma della X Mas, il reparto della Repubblica sociale fascista che si distinse con continue e feroci azioni di rastrellamento di partigiani e di elementi antifascisti in genere, talvolta in stretta collaborazione con i nazisti, azioni che di solito si concludevano con la cattura, le sevizie, la deportazione e l’uccisione degli arrestati, scrive l’Anpi.

Chiediamo che l’amministrazione comunale si attivi ad esercitare il proprio dovere di controllo e verifica sugli esercizi pubblici, con l’ordinanza di immediata rimozione di ogni simbolo, immagine o gadget che rimandi a reparti o formazioni di chiara matrice fascista, esposto pubblicamente”.

Il senatore di Leu Francesco Laforgia e il deputato di Leu Luca Pastorino, promettendo di chiedere spiegazioni nella giornata odierna al ministro dell’interno Matteo Salvini commentano con una nota: “Un Paese che ha smarrito la capacità di indignarsi dinnanzi a degli stemmi che evocano ancora rastrellamenti e violenza è un luogo senza futuro. Sappiano i nostalgici di casa nostra che, insieme all’Anpi, ci sono tante cittadine e cittadini che non hanno alcuna intenzione di lasciare il futuro nelle mani di chi vorrebbe un ritorno agli anni più bui della storia. Oggi stesso interpelleremo il Ministro degli Interni, affinché dica chiaramente da che parte sta: se con le vittime o con i carnefici.”